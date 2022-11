Afirman que aumentó el robo de motos en Paraná: características y el destino

Se multiplican

. Los controles policiales se observan en distintos lugares, pero al parecer quienes se dedican a este delito saben cómo, cuándo y dónde actuar.Algunos consideran que ahora, el destino del negocio ilícito pasa principalmente, por elMuchos casos de robos de motos trascienden y otros que no. En algunos casos no se realizan las denuncias y la búsqueda se inicia, de forma particular, en las redes sociales para quien pueda aportar información.Según se informó a, los robos se vienen dando principalmente, en jurisdicciones de la zona céntrica y alrededores (comisarías primera y segunda), así como en zonas aledañas como las de la comisaría Cuarta, la Décima y la Novena. Por ejemplo, hace unos 10 días, levantaron una moto estacionada en el estacionamiento de calles 9 de Julio y 25 de Mayo, y el viernes 28 de octubre sustrajeron otra en calle Andrés Pazos, que luego fue localizada por policías.Los operativos y controles de rutina a cargo de las comisarías, se realizan en forma permanente enPor otra parte, desde la fuerza remarcan que se trata de ladrones que están a la expectativa de llevarse una moto, un celular o lo que fuera, al voleo. Una vez que la arrancan,y tampoco se los puede identificar, ya que saben cubrirse el rostro.Sobre el destino de las motos, hay distintas versiones, pero por ahora es bastante incierto. O, mejor dicho, no hay uno en particular. En las investigaciones de los robos están trabajando tanto las comisarías donde se radican las denuncias, pero también dan intervención a áreas de la Dirección Investigaciones como Robos y Hurtos (más que nada cuando se roba con arma y otro agravante del delito) y Sustracción Automotores (cuando se levantan en la calle)., en un mercado con mucha demanda debido al aumento de los repuestos en los comercios legales.Generalmente, las piezas se ofrecían en grupos de Facebook y de WhatsApp, pero no se descarta que haya talleres que tengan los clientes y hagan los encargos.Algunas de las motos las Policía las recupera en los operativos en la calle, otras luego de la denuncia y tras las pesquisas y averiguaciones de las distintas áreas de la fuerza.Fuente: (Uno).