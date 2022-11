Juzgarán a sujeto que golpeó con un hierro a la pareja de su hija en Paraná

Esteban Ramón Pérez, de 41 años, changarín y ayudante de albañil, será juzgado por un jurado popular por su presunta responsabilidad en el ataque que habría acometido contra un joven que se estaba peleando con su hijo en la plaza ubicada en calles Franzotti y Haendel, en barrio Alloatti, alrededor de las 0 del 20 de junio de 2022.Según se supo, los jóvenes habían concertado una pelea a puño limpio por redes sociales, espacio en el que se provocaron durante un tiempo.En la audiencia de remisión a juicio Fiscalía modificó el relato del hecho, que había calificado como Lesiones graves. Para justificarlo, le añadió “la intención homicida” y lo adecuó a la calificación que propuso en la audiencia, Homicidio en grado de tentativa.Pérez, que es defendido por Guillermo Retamar, meneaba la cabeza y no disimulaba su disconformidad con la enumeración de las evidencias que pudo colectar durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) el fiscal Juan Ramírez Montrull.Aquella contrariedad se evidenció aún más cuando el fiscal mencionó a los testigos de cargo, de los que algunos presenciaron el confuso incidente.El defensor señaló que son amigos de la víctima. Así, respecto de una testigo, manifestó que es quien le compraría ropa robada.Al parecer, el motivo de la pelea entre los jóvenes, que serían cuñados porque la víctima salía con la hija del agresor, fue que aquella le dio ropa que sería de procedencia ilegal.La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió, tras una audiencia compleja, remitir la causa a juicio. Un jurado popular será responsable de juzgar la conducta de Pérez, que comenzó a ser investigado por el delito de Lesiones graves, indagado por esa calificación y el relato del hecho redactado en aquel momento.En la audiencia del miércoles 26, el fiscal cambió la calificación legal por una más gravosa, Homicidio en grado de tentativa, sin modificar el hecho.Retamar se opuso al cambio sin cuestionar en la audiencia el hecho, aunque manifestó que no lo compartía y dijo que aportó al legajo cinco testigos que sostendrán lo contrario a la hipótesis fiscal.Barbagelata, ante la oposición de la defensa y el pedido de sobreseimiento que realizó Retamar, resolvió rechazarlo porque entendió que Fiscalía tenía evidencias de una “causa probable”, pero no obstante instó a Fiscalía a reformular el hecho, porque así como estaba redactado y requerido, no podía ser comprendido dentro de aquella calificación.Así, le pidió que lo reformule, lo impute y vuelva a solicitar la remisión a juicio. También le pidió sanear la IPP para que la defensa informada de los nuevos hechos.Barbagelata propuso un cuarto intermedio para que Fiscalía reformule el hecho, pero el fiscal dijo que lo podía resolver en ese mismo instante.Así, a la redacción del hecho original, solo le añadió la frase “con intención de darle muerte” y el hecho quedó reformulado.Retamar, al ser consultado sobre si necesitaba tiempo para analizar la nueva atribución fáctica, respondió que no y añadió que no estaba de acuerdo con aquella porque consideró que no hay elementos que abonen que hubo intención de matar.Asimismo, sostuvo que probaría que los hechos no sucedieron como los imputa el fiscal. Fuente: (ElDiario)