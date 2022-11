Robo en sala de juegos: para Fiscalía, hubo asalto planificado y empleado infiel

Declaraciones

Los argumentos de las defensas

Cuatro hombres, entre ellos un expolicía y un exempleado de la firma damnificada, comenzaron a ser juzgados por el golpe que habrían perpetrado el martes 19 de octubre de 2021 alrededor de las 10.40, contra la sala de juegos de Casino Neo Game, ubicada en calle Galán N° 1.447, en Paraná. Las audiencias continuarán el lunes y martes a partir de las 15 y el miércoles, a las 9, será la etapa de alegatos de clausura del debate.Tras las explicaciones de la jueza técnica que preside el debate, Paola Firpo, a los jurados, Eric Agustín Santini, de 21 años; Héctor Emanuel Cejas, de 34 años; Gustavo Adrián Cabrera, de 44 años, policía en disponibilidad desde hace tres años y actualmente desocupado; y Alfonso Martin Mildenberger, de 44 años, exempleado del casino actualmente desocupado, escucharon los alegatos de apertura del debate, donde Fiscalía sostiene que en el caso hubo la participación concertada de los cuatro imputados para dar el golpe. Se les imputa el delito de Robo agravado por el uso de arma de fuego.Cabrera declaró en la primera jornada de la audiencia y sostuvo su inocencia. El imputado respondió preguntas de todas las partes. Fuentes judiciales informaron que también declaró el comisario Carlos Schmunk, que dio presiones sobre la investigación y complicó la situación de los acusados.El fiscal Mariano Budasoff, que es acompañado por la fiscal Melisa Saint Paul, expuso su hipótesis. Así, sostuvo que se trata de la “historia de un empleado infiel y un expolicía, Mildenberger y Cabrera, que se pusieron de acuerdo con un sobrino y un hermano de Cabrera, Santini y Cejas, y decidieron robar aprovechando que Mildenberger era empleado y Cabrera vecino del lugar y conocía la zona”.Ciro Muzachiodi, que defiende a Cejas, refutó la hipótesis del empleado infiel y cuestionó que su defendido pasó de ser un albañil que mantiene a su hija y exesposa a imputado de un grave hecho, solo por la “mirada sesgada” de Fiscalía, que no estaría mirando “el todo”. El letrado manifestó que Cejas fue detenido, golpeado y acusado, cuando no ingresó a la sala de juegos porque estaba trabajando de albañil, su oficio.Eduardo Gerard, que representa a Cabrera, resaltó el principio de inocencia, reconoció que su defendido es conocido de Mildenberger, hermano de Cejas y familiar de Santini, pero entendió que esas relaciones no lo hacen autor del hecho, como así tampoco el hecho de que estaba cerca del lugar cuando ocurrió el asalto, que tenía una pollería desde hacía tres meses pegada a la sala de juegos y que vive a 150 metros del lugar.Gustavo Cabrera.Tulio Kamlofky y Constanza Bonazzola, representantes de Mildenberger, también refutaron la hipótesis fiscal del empleado infiel, señalaron que van demostrar que aquel hizo el día del hecho lo mismo que viene haciendo todos los días durante los 13 años que estuvo trabajando en la empresa. Los defensores señalaron que el ex empelado pasó de víctima a acusado y añadieron que no solo fue víctima del asalto sino del sistema judicial que “no lo escuchó”. A su turno, Barbagelata, que defiende a Santini, dijo que probará una responsabilidad atenuada en función de la posible utilización de un arma que no era apta. Fuente: (El Diario)