La lista de hechos que le atribuyen al ex jefe de Investigaciones de Concordia

El lunes 17 de octubre por la mañana, el fiscal José Arias tomó declaración indagatoria y amplió la imputación al ex jefe de la División Investigaciones, Guillermo Ocampo.El ex integrante de la Jefatura Departamental Concordia fue imputado por el delito de cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que también es investigada y llevada adelante por la fiscal Daniela Montangie.Además de Ocampo, en la misma causa también está imputado un empresario, dueño de una distribuidora de bebidas, a quien el pasado 12 de octubre se le atribuyó el delito de cohecho.Diario Río Uruguay accedió al texto completo de la causa en la que trabajan los fiscales José Arias y Daniela Montangie, y que investiga el delito de “cohecho, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, tráfico de influencias en concurso real, tenencia de arma de fuego de uso civil, amenazas calificadas”.La causa tramitada desde la Unidad Fiscal de Concordia está conformada por los legajos Nº 7401/21 y su acumulado Nº 5814/21". Allí se engloban los 13 hechos de la presente investigación, los cuales están clasificados de la siguiente manera:-"Que el día 25 de marzo de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, abusando de sus funciones como Jefe de la División Investigaciones de la Policía de Concordia, quebrantó los deberes a su cargo y ordenó la publicación en los medios de prensa de una fotografía de Pablo Alejandro ROJAS luego de haber sido detenido en el marco del Legajo Nº 2085/21 caratulado "ROJAS, PABLO ALEJANDRO S/ ROBO AGRAVADO") aminorando el valor convictivo de la prueba de reconocimiento en rueda de personas realizada con posterioridad".--"Que el día 24 de junio de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, abusando de sus funciones como Jefe de la División Investigaciones de la Policía de Concordia, quebrantó los deberes a su cargo y ordenó la publicación en los medios de prensa de una fotografía de Juan Jesús AGUILAR luego de haber sido detenido en el marco del Legajo Nº 5488/21 caratulado "AGUILAR, JUAN JESUS / ACUÑA, RAMON ALBERTO / ACUÑA, GABRIEL IVAN s/HOMICIDIO SIMPLE") aminorando el valor convictivo de la prueba de reconocimiento en rueda de personas realizada con posterioridad".--"Que el día 30 de junio de 2021, siendo aproximadamente las 03:00 hs., Guillermo Martín OCAMPO, abusando de sus funciones como Jefe de la División Investigaciones de la Policía de Concordia, quebrantó los deberes a su cargo y frustró la posibilidad de producir la prueba de reconocimiento en rueda de personas en el Legajo Nº5629/21 caratulado "BENÍTEZ, JUAN ISAÍAS S/ ROBO AGRAVADO" al trasladar a la persona aprehendida, presumiblemente autora del delito que se investigaba, a la Comisaría Primera de Concordia y allí exhibírselo a la víctima de ese caso".--"Que sin poder precisar fecha, pero desde el año 2017 y hasta agosto de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, recibió dinero de parte del empresario para brindarle, personalmente y/o con el personal policial a su cargo, servicios de seguridad a la distribuidora de bebidas ubicada en calle Mendiburu de esta ciudad de Concordia y/o al empresario por fuera del sistema legalmente establecido de "Servicio Adicional" que ofrece para su contratación de la Jefatura Departamental de Policía, así como también otro tipo de servicios propios de su función".-- "Que el día 10 de diciembre de 2020, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, hizo valer su influencia sobre Walter BÁEZ de la Dirección de Tránsito de Concordia para que le entregue la moto a una persona allegada al empresario aún no identificada que había sido secuestrada en un operativo policial de tránsito, todo ello como parte de los servicios que Guillermo Martín OCAMPO le brindaba al empresario y por los cuales recibía dinero".--"Que el día 11 de diciembre de 2020, Guillermo Martín OCAMPO, abusando de sus funciones como Jefe de la División Investigaciones de la Policía de Concordia, incumplió con los deberes a su cargo en la investigación del homicidio de Raúl Alberto MOLINA ocurrido ese día al desafectar de la misma a uno de los funcionarios policiales en turno de la División a su cargo, ordenándole cumplir servicio de seguridad a la distribuidora de bebidas ubicada en calle Mendiburu de esta ciudad de Concordia y/o al propietario de la misma".--"Que el día 8 de abril de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, ordenó a los funcionarios policiales de la Sección Antecedentes de la Jefatura Departamental de esta ciudad de Concordia realizar el certificado de buena conducta a favor de una persona identificada como "Mauri", todo ello como parte de los servicios que Guillermo Martín OCAMPO le brindaba al empresario y por los cuales recibía dinero".-"Que el día 23 de abril de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, ordenó, injustificadamente, a funcionarios policiales identificar al conductor de un vehículo marca VOLKSWAGEN, todo ello como parte de los servicios que Guillermo Martín OCAMPO le brindaba al empresario y por los cuales recibía dinero".-"Que el día 11 de mayo de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, ordenó a los funcionarios policiales de la Sección Antecedentes de la Jefatura Departamental de esta ciudad de Concordia realizar el certificado de buena conducta a favor de una persona identificada como "Marta", todo ello como parte de los servicios que Guillermo Martín OCAMPO le brindaba al empresario y por los cuales recibía dinero".--"Que el día 17 de mayo de 2021, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, ordenó a los funcionarios policiales de la Sección Verificación Automotor de la Jefatura Departamental de esta ciudad de Concordia realizar "a domicilio" la verificación de un camión de la distribuidora de bebidas y/o a su propietario, la que se llevó a cabo el día 18 de mayo de 2021 en el galpón de la distribuidora ubicada en calle Mendiburu de esta ciudad de Concordia, todo ello como parte de los servicios que Guillermo Martín OCAMPO le brindaba al empresario y por los cuales recibía dinero".--"Que el día 16 de enero de 2018, a las 13:00 horas aproximadamente, Guillermo Martín OCAMPO, en su carácter de Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental de Concordia de la Policía de Entre Ríos y actuando por pedido del empresario, como parte de los servicios que le brindaba a éste y por los cuales recibía dinero, ordenó a los funcionarios policiales a cargo del puesto caminero ubicado en inmediaciones de la intersección de la autovía Gervasio Artigas (ex ruta nacional 14) y ruta nacional 015, en esta localidad de Concordia, que detengan ilegítimamente la marcha de un camión VOLSWAGWEN en el que se conducía un hombre, a fin de someterlo a molestias, hostigamientos, controles y/o requisas injustificadas como represalia por haber denunciado, momentos antes, esa persona al empresario por el delito de amenazas". Fuente: (Diario Río Uruguay)