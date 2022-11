Detuvieron a joven por extorsionar a jubilada a la que le había prestado dinero

Una joven de 28 años fue detenida este sábado en Paraná, luego de que fuera encontrada en flagrancia extorsionando a una vecina del Barrio Estación Parera. La víctima había denunciado que había contraído un crédito particular, pero que al finalizar las cuotas, debía seguir pagando varias cuotas más por motivos dudosos.La fiscal Valeria Vilches inició una investigación junto con personal de la División Delitos Económicos, a fin de profundizar una denuncia formulada por una mujer de 60 años que vive en Estación Parera, en Paraná.La mujer admitió que de modo informal solicitó una ayuda económica hace seis meses, por un monto de 20.000 pesos. La que entregó el crédito fue una joven, a la cual le cumplió el plazo acordado para devolver el dinero, más los intereses consensuados. El problema surgió hace dos meses, cuando tras finalizar la deuda, le siguió cobrando más cuotas por distintos motivos.La situación se hizo insostenible para la víctima, que no sabía cómo escapar de la deuda, a lo que se sumaron extorsiones y amenazas. Ante esto, es que realizó la denuncia.Este sábado, la jueza de Garantías de Paraná, Carolina Guzmán, autorizó el procedimiento al personal de la División Delitos Económicos, para que trataran de localizar a la acusada.La denunciada debía presentarse en la casa de la víctima en una hora determinada a retirar el pago exigido. Y en esa acción fue demorada por los policías de civil.Durante seis meses abonó 15.000 pesos y este sábado entregó la misma cantidad de dinero.Al ser demorada, a la mujer se le secuestraron 18.900 pesos que tenía guardado dentro de la mochila y de los cuales no pudo justificar su procedencia, además de dos recibos de dinero a nombre de la víctima, una moto de baja cilindrada, su casco y celular, entre otros elementos de interés para la causa.La fiscal ordenó la detención de la joven que vive en calle Churruarín al 2.500 de Paraná, por lo que quedó alojada en la Alcaidía de Tribunales por el delito de Extorsión.En tanto, se dispuso que el dinero secuestrado fuera reintegrado a la víctima, mientras se siguen recolectando elementos probatorios en la causa judicial.Por último, fuentes policiales comunicaron que la detenida llegó al lugar donde fue detenida junto a su pequeña hija de seis años de edad, quien en principio iba a ser entregada al personal de la División Minoridad para ser llevaba a las instalaciones del COPNAF, pero mientras se desarrollaba el operativo se hizo presente el progenitor de la nena a quien por orden judicial se hizo entrega de la menor.