Mataron a un hombre luego de que su hijo tuviera una pelea en la escuela

Una pelea entre dos alumnos de una escuela de Córdoba derivó este jueves en un crimen, luego de que el padre de uno de ellos fuera hasta la casa del otro, donde se trenzó con un tío del chico. Ambos comenzaron a discutir y, en medio del conflicto, uno sacó un arma de fuego y disparó. La víctima murió a raíz del balazo y el homicida fue detenido poco después.



El violento episodio se inició en el interior del colegio Ipem 136 Alfredo Palacios, en el barrio Villa Bustos de la ciudad capital. Allí, un chico de 14 años que cursa segundo año y otro de 16, de sexto, mantuvieron un altercado durante el primer recreo del turno mañana. “No sabemos todavía cuál fue la situación puntual por la que se produjo esta confrontación entre los estudiantes, pero sí fue una pelea de puños”, dijo la directora del establecimiento educativo, Rosana Verdur.



En una entrevista a El Doce TV, Verdur contó que, al menos dentro de la institución, no había habido conflictos previos entre ambos alumnos. “Hicimos la intervención según los protocolos, en cada situación en particular. Llamamos a los padres para que tomen conocimiento y que ellos también en el domicilio puedan aplacar estas situaciones”. Las autoridades recibieron al padre de uno de los menores, que lo retiró de la escuela luego del incidente.



Para la directora, no había indicios de que el enfrentamiento lo iban a continuar los mayores. “La escuela es la institución que converge a todos los estudiantes de la zona. Hay diferencias entre familias que nosotros pedagógicamente atendemos y conocemos el contexto. Se desarrollan situaciones que escapan a nosotros”, dijo. Pero el conflicto no terminó allí.



Federico Alfredo Giménez (34), padre de uno de los chicos, fue a increpar a los padres del otro a un domicilio del barrio Cooperativa 16 de Abril. En ese lugar, comenzó a discutir con José Leonardo Vega (31), el tío del menor que había peleado con su hijo. El entredicho fue subiendo de tono hasta escalar a un enfrentamiento físico. En medio de la revuelta, uno sacó un arma y disparó. No está claro quién tenía en su poder ese revolver, hay versiones cruzadas entre ambas familias sobre la pertenencia del mismo. Lo cierto es que Giménez recibió un balazo en la zona lumbar.



El herido fue trasladado a una unidad sanitaria del barrio Ciudad Evita, donde falleció. Fuentes judiciales indicaron que, horas después, Vega se presentó ante la Unidad Judicial de Homicidios y quedó detenido. En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción del Distrito II Turno 7, a cargo del fiscal Tomas Casas, quien imputó al hombre de 31 años por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se esperaba su declaración indagatoria para la tarde de hoy.



El abogado defensor, Enrique Pérez Aragón, aseguró que Vega actuó en defensa propia y que fue Giménez quien acudió con el arma al domicilio de su defendido. En esa circunstancia, siempre de acuerdo a se versión, el detenido “entró en shock, tuvo un brote psicótico”, le sacó el arma a la víctima y disparó.



Lo mismo dijo Elina, la madre del acusado. “Nosotros somos tan víctimas como la familia de ellos”, consideró la mujer. Además, denunció que luego del hecho le balearon la casa.



“Este señor que falleció amenazaba a mi hermana con que le iba a entregar a cada uno de los hijos en un cajón”, advirtió Elina, y dijo que Vega entonces intercedió para defender a la mujer amenazada.



Por su parte, la viuda de Giménez desmintió el relato de la familia del detenido. Dijo que su marido había ido a dialogar con ellos y negó que estuviera armado. “Es todo mentira”, afirmó. Los investigadores analizan si el conflicto entre familias venía desde hace tiempo.