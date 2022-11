Dictaron preventiva por los acusados de matar a golpes a un hombre para robarle

mientras que la Fiscalía avanza con la Instrucción Penal Preparatoria (IPP). El caso que conmovió a la ciudad de Gualeguay sucedió la noche del miércoles 26 de octubre cuandoen su vivienda de calle Parachú al 300 frente al Club Libertad. El cuerpo presentaba numerosos golpes en especial en la cabeza.Por el caso, ellogró arrestar a cuatro personas,. Se cree que los jóvenes ingresaron a la casa invitados por la víctima y que con la finalidad de robarle lo mataron a golpes.La Policía realizó un trabajo de investigación que permitió a través de testimonios y del análisis de las cámaras de seguridad reconstruir el camino realizado por las personas queEn la audiencia presidida por el juez de Garantías, Sebastián Leal, la fiscalía solicitó como medida de coerción el arresto preventivo de los mayores de edad y que el menor quede a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).Fiscalía solicitó una batería de medidas periciales para cimentar la acusación contra los detenidos.La noche que se descubrió el crimen de Valbuza, la Policía levantó numerosos rastros que están siendo sometidos a exámenes periciales. Además, en la casa de los imputados se halló ropa que fue enviada a peritaje.Hasta el momento se sabe queSi bien el hombre de 58 años vivía con su madre, una mujer de 90 años, que dos días antes se había ido a visitar a otro hijo., publicóEn el marco de la investigación, primero, el personal de la División Investigaciones de Gualeguay puso en la mira a un joven de unos 20 años, que era intensamente buscado, y el jueves 27 de octubre al mediodía se presentó en Tribunales. Se supo que el sospechoso, al hablar con el fiscal y en presencia de su abogado defensor, dio información de interés para la causa, que deriva en procedimientos y allanamientos.La víctima y los jóvenes se conocían desde hace un buen tiempo. Es más,Tras el hecho de sangre, el jefe de la Departamental Gualeguay, Jorge Sosa, contó aque el hombre fue hallado maniatado en una cama y destacó el trabajo realizado por la Policía en la búsqueda de pruebas. El funcionario destacó que la misma noche del crimen los policías hablaron con los vecinos y concurrentes al bar del club Libertad que aportaron datos valiosos para la investigación.Valbuza "no tenía trabajo, vivía de la pensión de su mamá y en la casa de ella, cuando la mujer no estaba el hombre recibía visitas de supuestos amigos”, expresó el comisario al destacar que si bien se trabaja sobre la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo, no se descarta que “hayan dejado todo de esta manera para ocultar otra cosa”.