Enfermera asesinada murió por asfixia manual y tenía golpes en todo su cuerpo

La enfermera asesinada en la habitación de su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Evita murió por asfixia manual y presentaba muchos golpes en su cuerpo, según los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima, por cuyo crimen hay dos sospechosos formalmente detenidos que serán indagados hoy por el fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales.De acuerdo a las conclusiones preliminares de los médicos forenses, Nilda Alejandra Masso (74) sufrió una gran cantidad de golpes en el rostro y en los miembros superiores, aunque la causa de su deceso fue el mecanismo asfíctico.Por su parte, la jueza de Garantías 6 de La Matanza, Carina Andrijosevich, avaló la detención formal de los dos hermanos Cristian Damián Fernández (19) y Brian Ezequiel Fernández (21), quienes fueron apresados el miércoles como acusados del crimen de Masso.El fiscal de la causa, Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de dicho departamento judicial, tiene previsto indagarlos este viernes.De acuerdo a los voceros, los jóvenes fueron localizados en el barrio porteño de Villa Riachuelo cuando circulaban a gran velocidad por avenida General Paz a bordo de una motocicleta marca Zanella Due que fue identificada por el Anillo Digital de la Policía de la Ciudad.En su poder se incautó un revólver calibre .22 marca Italo GRA y otro marca Pehuen MR, sin numeración visible, ambos con cinco cartuchos intactos y uno servido en el tambor.Además de las armas de fuego, se les incautó un teléfono celular marca Iphone modelo 8, un teléfono marca Samsung Galaxy, notebook marca HP de color negra, una billetera marrón con negro que contenía 180 dólares y 3.870 pesos, un tensiómetro, un par de zapatillas blancas con vivos azules Adidas; un reloj blanco Gucci, una valija negra, un masajeador, un estuche de anteojos y 26 pastillas de Clonazepam, propiedad de la enfermera asesinada.Por poseer armas, ambos hermanos quedaron a disposición de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 35, por lo que el fiscal Duplaá ya solicitó que sean trasladados a La Matanza para poder indagarlos.El hallazgo del cuerpo de Masso se produjo el miércoles por la mañana cuando vecinos de la víctima denunciaron ante las autoridades policiales que había ruidos fuertes en una vivienda ubicada en Layarreta al 4100, de la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, en el sudoeste del conurbano.Unos minutos más tarde, personal policial encontró a la víctima muerta en el piso de su dormitorio, boca abajo, con un pañuelo en su boca y atada de pies y manos.Según indicaron los informantes, la mujer tenía claros signos de haber sido asfixiada y que previamente había sido "muy golpeada".A su vez, los pesquisas determinaron que la mujer de 74 años fallecida vivía sola y trabajaba como enfermera."Yo tengo llaves de su casa. Los policías me vinieron a preguntar a la mañana para ver si podíamos entrar a su casa. Entramos y estaba todo patas para arriba. Entré a la habitación y la vi a ella boca abajo, atada las piernas y después no quise ver más", relató a Todo Noticias María Isabel, quien aseguró conocer "de toda la vida" a la víctima."No era una vecina, era familia para mí. Nos conocíamos de toda la vida. La hemos pasado bárbaro, era divina. Que le pase esto no tiene sentido", lamentó la mujer.En ese sentido, otra de las vecinas que tuvo acceso a la escena del crimen dijo a los medios que el asesinato de Alejandra fue con "mucha saña y bronca"."Lo que sabemos es que la maltrataron a Alejandra. Tiene todo el cuerpo lastimado. Tiene el cuerpo desfigurado", relató la mujer.Mientras que un dato clave que permitió la detención de los dos sospechosos fueron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, en las que se los ve salir de la vivienda a las 5.38 de la mañana, a paso tranquilo con bolsos y mochilas.En tanto, luego de conocerse el crimen de Masso, vecinos de Ciudad Evita salieron a la calle a reclamar justicia y convocaron a una manifestación para mañana a las 18 en Puente 12, sede del Ministerio de Seguridad bonaerense.