Redujeron a ladrón en estación de servicio: “Nos costó dominarlo entre varios”

Video: Trabajadores redujeron a ladrón que robó a cliente cuando cargaba nafta

El asalto ocurrió en la tarde de este jueves en una estación de servicios de Paraná, cuando un cliente cargaba combustible y fue abordado por un delincuente, supo. El robo sucedió en la estación de servicios, ubicada en calle Laurencena y al notar la situación, los trabajadores del lugar, intervinieron y lograron reducir al sujeto.El asalto y el forcejeo con el ladrón quedó registrado en las cámaras de seguridad y Elonce accedió a las imágenes, en las que se puede ver que algunos clientes ayudan a los trabajadores para retener al asaltante. A los pocos minutos, llegó la policía y se llevó al delincuente, pudo conocerJulio es uno de los playeros que colaboró en retener al delincuente, para que no logre su cometido que era irse con la billetera que había alcanzado a sustraer.”.Mencionó que el delincuente “tenía un ladrillo en la mano, venía por Laurencena”.“Bien como fueron las cosas, no las sé, porque no lo hemos charlado demasiado. Pero cuando vi que lo tira al suelo, reaccioné para ayudar a detenerlo. Vi que era una persona bastante grande, era difícil de agarrar. No podíamos dominarlo, es de contextura muy grande”, puso relevancia el playero.Destacó que en el momento de los sucesos “había un patrullero, llegaron rápido”. Recordemos que la comisaría octava está a metros de la comisaría.Al entender del playero, el delincuente “no habría estado bien”, tal vez bajo los efectos de la droga, conjeturó.El playero que resultó víctima del hecho y que arremetió en un primer momento contra el delincuente realizó la denuncia en la comisaría.