Lo condenarán por abusar de su hijastra, pero la joven afirma que era mentira

La semana pasada, en la ciudad de Concepción del Uruguay, un jurado popular encontró culpable a un hombre acusado de abuso sexual agravado por convivencia y exhibiciones obscenas. Este viernes el juez técnico Nicolás Gazali dará a conocer la pena que se le impondrá. Pero ahora, la denunciante, una menor de 17 años, afirma que fue manipulada y que el hecho no existió.La víctima fue una joven que en su momento lo denunció y la cámara Gesell ratificó los dichos de la menor por los supuestos abusos. Según relató en medios nacionales que expusieron el caso, la joven habría intentado retirar la denuncia, hecho que finalmente no logró y el proceso judicial no se paralizó. La Justicia siguió adelante y el Jurado Popular lo encontró responsable de los delitos que se le imputaban.Fueron cuatro días de juicio a puertas cerradas por el delito a juzgarse. El Jurado Popular lo halló culpable. La Fiscal Gabriela Seró pedía 18 años de cárcel y la Defensa a cargo de Jair Gay atenuar la pena.Lo que la joven denunciante venía escribiendo en las redes lo dijo eny asegura que mintió desde un principio y su padrastro no abusó de ella.“Yo tenía 14 años, me manipularon y con una trama, no pensé en las consecuencias. Yo lo había hablado con mi papá y con mi ex pareja. Dos días después que hice la denuncia, mi papá se tomó el palo”, afirmó la víctima.La madre del acusado de abuso sexual, Olga, también salió a defender a su hijo antes de que se conozca la sentencia. “Él es inocente, la jueza no quiere escuchar a la chica involucrada, y este viernes le dan la condena a mi hijo”, remarcó.La mamá del acusado explicó que “la joven hizo una carta explicando que es mentira, fue en varias oportunidades al juzgado y no la escucharon”.Según explicaron los allegados este viernes se conocerá el veredicto. Además, habrá una manifestación solicitando que se haga justicia y que el hombre recupere su libertad.