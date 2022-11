Pelea de alumnos en una escuela derivó en el asesinato de un padre

Foto 1/2 Crédito: La Voz Foto 2/2 Crédito: La Voz

Un hombre mató de dos tiros a otro en el barrio Ciudad Evita de la ciudad de Córdoba a raíz de una pelea de dos menores en la escuela Ipem 136 Doctor Alfredo Palacios, ubicada en Barrio Villa Bustos.



El cruento asesinato ocurrió en la mañana de este jueves en la zona este de la ciudad y se produjo cuando, tras la pelea de los menores, aparentemente el tío del alumno de sexto año fue a la casa del padre del chico de segundo año y le disparó.



Según se logró reconstruir con declaraciones de la directora de la escuela a Cadena 3, Rosana Berdur, los menores se habían agarrado a golpes de puño, por lo que se solicitó la presencia de los tutores en el colegio por separado.



Y amplió: "Cuando se separa a los estudiantes y se trata de hablar con ellos, llega el familiar de uno de ellos y ahí se desencadena la situación donde se lo llevan. No sabemos bien si se trata de una cuestión previa o no".



En el hecho trabaja la división Homicidios de la Policía de Córdoba, quien constató que el fallecido es Federico Aldo Giménez, de 34 años, del Barrio Villa Bustos, lindante con Ciudad Evita.



Por su parte, el asesino ya está identificado por la Policía y se encuentra prófugo.



Johana Sosa, vicedirectora de la institución, dijo que las familias llegaron "mal y enojados al colegio", pero se fueron.



Y agregó: "Nunca pensamos que los adultos iban a tomar esta medida tan última, porque más arriba no se puede ir".



Por su parte, una mamá que fue a retirar a su hijo al colegio donde ocurrieron los hechos, dijo que los hechos de violencia en la zona son reiterados.



"Estamos todos conmocionados, por eso vengo a retirar a mi hijo antes de la salida, porque no se sabe si va a seguir el problema con la 16 y con la ciudad evita", añadió.



Y remarcó que no es la primera vez que hay problemas de violencia en la escuela y que los padres se involucran. "Empiezan adentro y después terminan afuera", concluyó.



La directora de la institución decidió suspender las clases del turno tarde.