“Usura agravada”: imputaron a ex tesorero gremial que retenía tarjetas sociales

Una causa que se inició con una denuncia que daba cuenta que una mujer extraía dinero de varias tarjetas de planes sociales en el centro de Paraná, llevó a descubrir el funcionamiento ilegal de una financiera en el gremio Apuner. En la investigación quedó comprometido el tesorero, como su pareja. Tras meses de espera, finamente en los últimos días fue imputado formalmente el extesorero.El sábado 7 de mayo, una persona denunció al 911 un movimiento sospechoso en cajeros de calle 25 de Mayo de Paraná. Una mujer de mediana edad, estaba extrayendo dinero con 22 tarjetas de débito. La maniobra de alerta llevó al personal de la División Delitos Económicos de la Policía hasta una vivienda del barrio Brisas del Oeste, donde habita la señora y su pareja, el extesorero de la Asociación del Personal No Docente de la UNER (Apuner).En esa casa los agentes encontraron dinero pero, precisamente, en el vehículo que manejaba el extesorero gremial, contaron 270.000 pesos en efectivo.Al día siguiente, una consigna policial de civil hizo guardia en la zona del gremio, ubicado en calle Alem 957. El agente esperó hasta que llegó la pareja de la mujer, apresurado por entrar a la sede sindical. Allí fue interceptado y en el procedimiento de requisa, secuestraron documentación de interés.En ese momento, los investigadores manejaron una hipótesis principal: el funcionamiento de una financiera dentro del gremio.El legajo quedó a cargo del fiscal Laureano Dato quien finalmente, tras varios meses de espera de pericias y declaración de testigos, la encuadró en elTambién, como de la propia Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).Dato entendió con la acumulación de las pruebas que el hombre, valiéndose de situaciones vulnerables de las personas, aprovechó y retuvo las tarjetas de planes sociales. Incluso, en algunos casos, no retornó más la tarjeta.La abundante documentación secuestrada en los allanamientos fue analizada y peritada, y allí se apuntó la idea queEn el marco de la causa también se recibieron testimonios. "Es claro que esta persona ofrecía préstamos en Apuner y en la facultad. Eran montos chicos de dinero. Pero en algunos casos, la devolución era por más del doble. Hasta ahora entendemos que las autoridades de Apuner no estaban en conocimiento de la situación. De hecho colaboraron con la información", manifestó en su momento el fiscal.En la reconstrucción de los delitos, se entiende que. El prestamista, con tarjetas bancarias en su poder, cobraba mes a mes hasta alcanzar el monto pactado de devolución. En algunos casos, cuando se llegó a cubrir ese momento, el prestamista no devolvió la tarjeta de débito.En los últimos días, y una vez consolidada la prueba, el fiscal Dato imputó formalmente a Meyiner por el delito de Usura agravada por la habitualidad. Esta figura penal es muy incómoda para cualquier investigado, porque hay una acusación de mayor responsabilidad al de una usura común que tiene una pena de entre un año y seis años de prisión.Con el agravante,, lo que pone a cualquier investigado a las puertas de una prisión efectiva en caso de ser condenado.En este caso, los abogados defensores Pedro Fontanetto y Germán Palomeque, buscarán la falta de antecedentes penales y la existencia en el mismo expediente de una gran cantidad de testimonios que "no repudiaron" la actividad de Meyiner, para tratar de aliviar la situación judicial, publica diarioSi los afectados, no mostraron quejas por la toma de créditos que les permitió obtener dinero para salir de incómodas situaciones, y que debía ser devuelto con importantes intereses, es que buscarían por este punto, descomprimir algún pedido de prisión efectiva, ya que los propios afectados destacaron la tarea del extesorero de Apuner.