Video: comerciante mostró imágenes del robo para identificar a los ladrones

Un conocido comedor de Barrio San Lorenzo, en la ciudad de Crespo, ha sido blanco de sustracciones que se reiteran, por lo que el propietario damnificado apela a la solidaridad de la población para que puedan aportar datos conducentes al esclarecimiento."Nos empezamos a encontrar con ventanas abiertas al llegar al local, por lo que decidimos reforzar la seguridad poniendo cámaras. A los dos o tres días de haber instalado el sistema, se pudo ver que dos personas jóvenes ingresan y sustraen cosas. Son pertenencias de menor valor, pero van dejando cosas, como para volver a entrar o suponiendo que no nos daríamos cuenta. Obviamente, que era notable porque había huella de pisadas, faltó una cámara digital, elementos que uno lo nota enseguida, y el cambio chico de la caja", explicó el comerciante.En cuanto a la modalidad, el damnificado indicó que "le hacen juego a la ventana y logran destrabarla, para así ingresar. No dejamos la ventana abierta, pero no llegan a romperla, sino que la descalzan. Acceden siempre en la madrugada y por lo que se ha visto en otras cámaras, andan caminando", dijo a"Llevamos los videos, hicimos la denuncia, pero hasta ahora no se sabe la identidad de estos chicos. No se tomaron huellas, pero sí estuvieron en el local. Empecé a pasarle a mis conocidos, contactos y nadie los conocía, por eso se decidió hacer pública la filmación, como para ampliar la posibilidad de llegar a saber quiénes son", dijo el comerciante sobre la publicación del video y agregó: "calculamos que tienen entre 18 y 22 años aproximadamente, pero no más que eso. Estamos agradecidos de lo que nos puedan aportar", solicitó el damnificado de los reiterados robos en su local.