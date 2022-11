Maniobra indebida de ciclista habría desencadenado choque entre tres autos

En horas del mediodía de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles Illia y Villaguay, de la ciudad de Paraná, que dejó como saldo importantes daños materiales.El choque estuvo protagonizado por un automóvil Citroën C 3, color blanco, en el que se trasladaba una mujer; un Nissan Note, color gris, y un Fiat Uno, de color rojo.Según detalló el padre de la conductora del C 3 a Elonce, al parecer “un ciclista se habría atravesado en la calle y mi hija pegó un volantazo para no atropellarlo y se produjo choque con los otros autos”.A raíz del fuerte impacto, el automóvil C 3 terminó con un abollón en paragolpes delantero. En tanto, el Nissan Note terminó con un fuerte golpe en la puerta del conductor.