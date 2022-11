Comerciante denunció que menores disfrazados de "Halloween" le robaron

Foto 1/2 Foto 2/2

Según expuso el propietario del local, que difundieron las imágenes de lo ocurrido, todo ocurrió minutos antes de las 22 horas del lunes cuando "tres pequeños delincuentes me roban una bandeja de 12 huevos Kinder".



Incluso, explicó que "uno se descalza antes de entrar, otro queda afuera como campana y el más chico es el que roba" la mercadería. Además, iban disfrazados en relación a la noche de Halloween.



El comerciante detalló que buscó hacer la denuncia en sede policial; más precisamente en "comisaría Primera, donde me atiende un oficial, le comento lo sucedido y le aviso que voy a buscarlos" a los menores.



"Me promete que me acompañará un móvil pero nunca llegó", contó. Subrayando que "tras mi búsqueda con la foto, se entera uno de los padres de los menores y se dirige a mi domicilio a preguntar el motivo por el cual yo buscaba a su hijo".



Fue "atendido por mi hija quien le comenta lo sucedido y él se niega a creer hasta que se le muestra los videos: su única reacción fue decir ustedes siempre hacen cagadas".



A lo que agregó: "nunca tuvo la intención de pagar lo robado y solo comenta que viven en Carretera la Cruz".



Por último, el comerciante se preguntó que "¿cómo tan chicos andan hasta muy tarde, atravesando dos barrios de por medio aparentemente sin adultos responsables?".



"Estando en comisaría me aclaran que solo puedo hacer la denuncia pero que quedaría en la nada por su minoría de edad", remató el damnificado. (Diario Río Uruguay)