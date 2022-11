Hallan en Retiro a una adolescente buscada y detienen a un presunto captor

En la investigación intervinieron efectivos del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes esta tarde localizaron a la menor buscada.



Voceros policiales informaron que todo comenzó el jueves de la semana pasada, cuando el padre de la adolescente de 15 años denunció en una comisaría de la Policía de la Ciudad la desaparición de su hija, ya que no había concurrido al colegio en el que cursa sus estudios secundarios, ubicado en la calle Mercedes al 4000, del barrio de Villa Devoto.



Además, el hombre se percató de que su hija tampoco se había hecho presente en los días anteriores y, al llamarla a su teléfono celular, no pudo comunicarse ya que el dispositivo fue apagado.



A raíz de ello, y luego de brindarse las características físicas y la ropa que llevaba puesta la adolescente al momento de retirarse de la vivienda, la fiscalía interviniente dispuso las medidas de rigor respecto al protocolo de personas desaparecidas y se dio intervención a la División Personas Extraviadas y Minoridad de la Policía de la Ciudad.



En ese marco, se logró una comunicación con la familia de la adolescente desde el celular de la propia menor, en la cual un hombre exigió una suma de alrededor de tres millones de pesos como rescate, informaron fuentes policiales.



Por este motivo, se dio intervención al Departamento Antisecuestros Sur de la PFA, quienes de inmediato realizaron el análisis de las cámaras de seguridad de los lugares en donde había sido vista la adolescente por última vez, en inmediaciones de la plaza Arenales de Villa Devoto.



Posteriormente los agentes dieron con el domicilio del hombre que había realizado la llamada extorsiva y titular del chip que se había colocado en el celular de la menor de edad.



Finalmente, los agentes realizaron un allanamiento en una vivienda del Barrio 31 de Retiro y detuvieron al sospechoso, además de secuestrar una notebook y celulares, pero no así el dispositivo de la víctima, que no fue hallado.



En tanto, luego de que los agentes se entrevistaran con un testigo, que refirió haber visto a la adolescente días atrás en la Estación Terminal de ómnibus Retiro, frente a la nave 7/10, esta tarde los uniformados lograron encontrar a la menor, vestida con ropa distinta a la que llevaba el último día en que se la vio, pero sin evidencia a simple vista de haber sufrido violencia física, añadieron las fuentes consultadas.



Interviene en la causa la fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 7, quien indagará al imputado en las próximas horas.



Télam.