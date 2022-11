Delincuentes buscaban “que pague derecho de piso”, fue agredido y asesinado

Jonathan Salinas tenía 32 años y estaba internado desde el 7 de octubre. En las últimas horas dejó de existir. Tenía graves lesiones en el corazón y el pulmón por el puntazo que le dio un vecino que se encuentra detenido.



Jonathan Alberto Salinas había sido apuñalado el 7 de octubre a una cuadra del Mercado de Productores de Rosario y murió en la tarde de este martes en una cama del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).



Según la investigación, lo mató un vecino que ya está detenido y que “le aplicó mafia” en un intento de hacerle pagar derecho de piso en la cuadra. El agresor, vecino conflictivo

El sábado 15 de octubre, el fiscal Gastón Ávila acusó al detenido Andrés Ramón Rodríguez de haber intentado matar a Salinas. Ahora, con el fallecimiento de Salinas, la calificación cambiará a homicidio consumado. El imputado se encuentra con prisión preventiva por el plazo de ley.

De acuerdo con la imputación, alrededor de las 20.45 del 7 de octubre, Salinas se encontraba circulando con su camioneta junto a su novia cuando se cruzaron con Rodríguez.



Rodríguez profirió insultos y Salinas se bajó de la camioneta. Tras mantener una discusión, Rodríguez agarró una faca y le asestó a Salinas una puñalada en el tórax para luego darse a la fuga. Todo ocurrió en escasos segundos. Malherido, Salinas subió a la chata y manejó hasta el Heca y se desvaneció.



La Fiscalía presentó testimonios que señalaron a Rodríguez como “muy agresivo con todos los vecinos”.



Un allegado a la víctima refirió que Salinas se había mudado a una vivienda de San Nicolás al 2500 un año y medio atrás desde Cabín 9 y, al no ser oriundo del barrio, el imputado le hizo “pagar derecho de piso”.



“No era la primera vez que ellos discutían. Rodríguez lo provocaba, hará dos meses atrás habían discutido. Le pregunté a Jonathan por qué y me dijo que Rodríguez le pedía plata Le decía que debía pagar derecho de piso. «Me aplica mafia» me dijo. Rodríguez es el capo del barrio y como hace un año que Jonathan está con nosotros, dice que tiene que pagar derecho piso”, señaló un familiar de la víctima que, a su vez, tiene un comedor comunitario que era frecuentado por el propio agresor.



Rodríguez cayó detenido el 13 de octubre cuando un policía lo reconoció mientras caminaba por Pellegrini y Francia. Al constatar sus datos, saltó el pedido de captura solicitado por el fiscal Ávila. Cuatro días antes lo habían allanado en su casa, pero no lo habían encontrado. “Nos dijeron que ya había matado a uno y que estuvo preso, que también había apuñalado a otra persona”, contaron allegados a Salinas.



