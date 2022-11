Video: joven atacó a golpes a una estudiante afuera de una escuela de Paraná

la chica de 13 años dijo que la agresora le había mencionado el nombre de una ex compañera

Dos jóvenes protagonizaron una feroz pelea afuera de la escuela Del Centenario de Paraná.accedió al video donde se ve a las dos jóvenes agrediéndose y un grupo de personas intentando separarlas.Al parecer, una joven de 18 años, que sería prima de una ex alumna del Colegio Centenario, atacó sin motivo alguno a una estudiante de 13 años.El tremendo de hecho de violencia ocurrió en la tarde del lunes, cuando la joven de 18 años, habría bajado de una moto y sin motivo alguno comenzó atacar ferozmente a la chica de 13, que en ese momento, se encontraba desprevenida.confirmó que los padres de la adolescente de 13 años realizaron la denuncia por el episodio violento. “El padre de la chica manifestó que su hija no tenía ningún tipo de vínculo con su agresora ni la conocía”, dijo el jefe de Comisaría Primera, Lorenzo Romero, a este medio.En este sentido, el comisario agregó que “y esta mujer sería la prima de esta ex compañera”.Según trascendió, luego de la peleaElonce accedió a un video donde se observa la feroz pelea y supo que producto de la pelea la niña de 13 habría sufrido heridas en sus brazos y diversas lesiones de carácter leves.Al finalizar, el jefe de Comisaria Primera señaló que en el hecho interviene la fiscalía para identificar a la chica y avanzar en la investigación.