Están fuera de peligro los chicos de Cerrito que protagonizaron vuelco en Ruta12

El parte médico

Así quedó la traffic siniestrada

Una traffic que trasladaba avolcó este martes alrededor de las 5:30 horas. El accidente ocurrió en la ruta 12 a la altura del kilómetro 176, en cercanías de Gualeguay.que es de barrancas bastante profundas;, porque hubiera pasado algo mayor”, analizó ael suboficial Mauricio Dotto de Bomberos Voluntarios de Gualeguay.El bombero confirmó aque, como consecuencia del accidente,solo con golpes en el cuerpo y permanecen en observación en el hospital de Gualeguay”.explicó Dotto al dar cuenta delreinante en la institución dada la preocupación por el estado de salud de los menores.Es que, en el mini bus, perteneciente a la empresa de viajes y turismo Nuevo Bus, viajaban 13 menores y seis mayores que partieron desde la localidad de Paraná Campaña con destino a Mar del Plata.Consultado al voluntario, éste explicó que tal cuestión deberá ser establecida por los peritos de la Policía. Sin embargo, analizó que “quizás pudo habérseles cruzado algún animal silvestre, que es algo común en la zona y ya ha habido varios accidentes por ese motivo; o si fue algún problema mecánico o el estado de la ruta”. Al aclarar que “no hubo otro vehículo involucrado”, Dotto reveló quey si no sos de la zona o no viajas seguido, podes llegar a tener un accidente”.“En total ingresaron 16 chicos. Si bien hay un médico de guardia que está realizando uno por uno todos los estudios pertinentes, son tres de ellos los que revisten mayor gravedad", especificó el director del hospital San Antonio de Gualeguay, Gonzalo Jauregui. Y aclaró que"Consideramos que revisten mediana gravedad. Quien presenta fractura de fémur ya fue llevado a quirófano", explicó el médico.En cuanto al resto de los viajeros que recibieron asistencia médica, el profesional detalló que presentan traumatismos leves y algunas heridas cortantes que no revisten gravedad. "Permanecerán en la guardia hasta tanto puedan ser trasladados y alojados en el cuartel de Bomberos hasta que puedan ser llevados a su localidad de origen", detalló a