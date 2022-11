Caso García Belsunce: fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para Pachelo

El fiscal Patricio Ferrari dijo que es el "autor indiscutido" del crimen Pachelo a quien definió como un "psicópata".



Ferrari recordó que Pachelo era un jugador de póker y empezó a mostrar cartas para concluir las principales pruebas una por una sobre el vecino del country El Carmel.



"Señores jueces el juego ha terminado y exigimos se condene a Pachelo a prisión perpetua", concluyó.



El fiscal Patricio Ferrari afirmó que Pachelo "efectuó seis disparos provocándole la muerte" a María Marta a quien "golpeó en todo su cuerpo", y luego de eso la "colocó en la bañera" para despistar.



"Pachelo es el autor indiscutido, no hay duda razonable de ello. Es el único camino, la evidencia es plural y variada y amerita su condena indiscutida", justificó.



Ferrari acusó por el homicidio sólo a Pachelo pues ni bien comenzó su elocución dijo que no había pruebas para acusar a los vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz, quienes inicialmente habían sido enviados a juicio como cómplices del vecino de El Carmel de matar a María Marta ese 27 de octubre de 2002.



La fiscalía integrada por el caso por Andrés Quintana, Federico González y Patricio Ferrari comenzó con acusar a Pachelo por una secuencia de robos que tuvieron lugar posterior al crimen de María Marta.



Por esos robos, por los cuales a Pachelo se lo acusa junto a dos vigiladores, correspondía sólo por esos hechos una pena no menor a los 15 años de prisión.



Para los vigiladores Iván Martínez y Matías Marasco reclamaron penas de cuatro y nueve años, respectivamente, pues a ellos los acusaron como cómplices de esos atracos.



Al tiempo que los fiscales describían con lujo de detalle los robos, se exhibía en una pantalla imágenes de cámaras de seguridad en algunas de las cuales se veía a Pachelo en las inmediaciones a los lugares robados en los distintos countrys como Tortugas o Los Pingüinos.



Parte de los robos fueron confesados por Pachelo durante el juicio, y es la base piramidal de la fiscalía al intentar remarcar la "teoría del caso": que Pachelo era un delincuente e ingresaba a robar cuando no había nadie en las propiedades tal cual ocurrió en el caso Belsunce, aunque María Marta regresó antes de lo previsto y por eso la asesinó.



En su alegato, Ferrari detalló la acusación en diez capítulos a los cuales a cada uno le anteponía un título. Uno de ellos era el "perfil criminal" de Pachelo a quien describió como un psicópata: "Para él matar a una persona es como matar a una mosca".



"Pachelo va a volver a matar" le advirtió el fiscal a los jueces previo a pedir la condena en su contra.



Según la fiscalía, uno de los elementos llamativos fue que Pachelo al día siguiente del crimen de María Marta "llamó a cinco inmobiliarias" para vender su casa del country El Carmel y que incluso al venderla lo hizo a un valor por abajo del precio de mercado.



También que al día siguiente Pachelo fue a un bar ubicado en una estación de servicio y preguntó por esa mujer que habían matado en un country, cuando para ese momento no era de público conocimiento que María Marta había sido asesinada sino que se creyó que murió de un accidente, y recién se supo de homicidio dos meses después con la autopsia.



Ferrari también fue hablar de la "falsa coartada" que intentó jugar Pachelo al decir que a la hora en que se cometió el crimen, él estaba en Capital Federal junto a su madre, esta última quien se suicidó posterior al crimen de García Belsunce.



"Decidió suicidarse porque no podía sostener esa coartada y porque Carlos Carrascosa había sido liberado. La prueba se arrimaba a Pachelo quien gozaba de impunidad", dijo Ferrari.



Pachelo siempre dijo que cerca de las 19 horas ya no estaba en el country El Carmel sino haciendo compras en un centro comercial de Capital Federal para lo cual tenía un ticket de ingreso a las 18.40 en el mismo.



Uno de los capítulos fue el robo violento que sufrió María Marta Augé el 13 de septiembre de 2003, un año después del crimen de Belsunce: es que fue un hecho similar donde aquella mujer al regresar a su departamento de Las Heras y Ayacucho, fue encañonada por un desconocido quien le exigió el dinero de la caja fuerte.



Pachelo por ese robo fue condenado en juicio abreviado donde acordó la condena con la fiscalía una pena menor. Allí reconoció su participación.

"El hecho es calcado y menos de un año después, era Pachelo empuñando un arma de fuego colocándola en el mismo lugar que a María marta y exigiendo caja fuerte", alegó la fiscalía.



"Todos los caminos conducen a una inequívoca conclusión", cerró Ferrari.

