Cuatro heridos, entre ellos una niña en estado crítico, en balaceras en Rosario

El hecho ocurrió ayer pasadas las 17.30 en Cerrillos al 3900, del barrio conocido como la Vía Honda, cuando dos personas que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra los vecinos de la zona.



A raíz de ataque, resultó gravemente herida de un balazo en la cabeza una niña de 8 años que estaba en la vereda cuando los sicarios dispararon sin mediar palabra.



La víctima fue trasladada de urgencia en el vehículo particular de un vecino al Hospital de Niños Victor J. Vilela, donde hoy permanecía internada en estado grave, según informaron fuentes médicas.



La directora de dicho hospital, dijo esta tarde a la prensa que la paciente la paciente ingresó "hemodinámicamente estable, pero complejizada" y que luego "ingresó a quirófano para una toilette quirúrgica".



"La nena sigue con asistencia respiratoria mecánica, su estado de salud es grave, y hay que esperar estos días para seguir haciendo estudios complementarios", señaló la facultativa.



Y añadió que la menor "no tiene lesiones en otros órganos nobles, pero cuando el cuadro es complejizado, su pronóstico es reservado y hay que esperar".



En tanto, en el mismo episodio resultó también herido de bala Alan Simón (22), quien fue socorrido por el mismo vecino y también quedó internado en estado reservado.



Minutos más tarde, en la misma cuadra, se produjo un nuevo ataque, cuando otros dos delincuentes en moto volvieron a abrir fuego.



Esta vez las víctimas fueron Matías Andrés N. (31), que fue baleado en la zona del tórax, y Ramón Q., de quien aún no se brindó información sobre su estado de salud.



En total, en el lugar las pesquisas recolectaron seis vainas servidas calibre 9 milímetros, seis calibre 45 y un cartucho 45 intacto.



Por el momento se desconoce si había un objetivo claro del ataque o si se trató de una intimidación por el dominio del territorio entre bandas dedicadas al crimen organizado.



La fiscal que interviene en el caso, Marisol Fabbro, pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y ordenó tomar testimonios con el fin de identificar a los agresores.



Ese barrio registra varios antecedentes de ataques similares, entre ellos uno de agosto último, cuando un joven de 28 años, identificado como Alejandro Andrés Tourn, fue asesinado a tiros dentro de su automóvil Fiat Duna.



Télam.