Muerte de bebés: amplían imputación y dictan prisión preventiva de la enfermera

Un fiscal de Córdoba dictó la prisión preventiva para Brenda Agüero, la enfermera del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo que está acusada como principal responsable de inyectar sustancias tóxicas a bebés nacidos y producir la muerte de cinco de ellos y generar complicaciones en la salud de al menos otros ocho, y amplió la imputación en su contra al agregarle la figura de tentativa de homicidio por los ocho casos de bebés afectados que sobrevivieron.



Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de la mujer, que permanece detenida desde el 19 de agosto pasado, imputada en primera instancia por "homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso".



Tras los resultados de distintos informes forenses, el fiscal determinó ampliar la imputación de homicidio calificado por procedimiento insidioso a las otras tres muertes de recién nacidos que hubo entre marzo y junio de 2022.



Así, pasó a estar imputada por cinco muertes y no por dos como hasta el momento.



A la vez, agregó la imputación en grado de tentativa por ocho bebés que sufrieron lesiones graves pero sobrevivieron, con el agravante de "perspectiva del recién nacido".



Se conoció también que Agüero, de 27 años, había realizado una búsqueda en Google de cómo dosificar potasio y cómo dosificar insulina en bebés, de acuerdo con lo expresado por el abogado Carlos Nayi, representante de familiares de víctimas en el caso, a medios locales.



Esa afirmación se alcanzó tras las pericias a la computadora de la imputada.



Asimismo, el letrado avaló el pedido de prisión preventiva al afirmar que "hay riesgo procesal por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación".



La investigación judicial se conoció el 11 de agosto último a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.



De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.



Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "exceso de potasio inyectado de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.



En el marco del expediente, la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, Liliana Asís, se encuentra imputada por "omisión de los deberes de funcionario público", al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.



Mientras tanto, otras seis personas están imputadas y en libertad por 'omisión de los deberes de funcionario público', como el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal; el ex vicedirector del hospital Alejandro Escudero Salama.



Las imputaciones también alcanzan a la exdirectora de ese centro asistencial, Liliana Asís; a las ex jefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".