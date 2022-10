Auto se quedó sin frenos en Avenida Ramírez: chocó una moto y un patrullero

Pasado el mediodía de este lunes, se registró un accidente de tránsito en Avenida Ramírez, a pocos metros de su intersección con las Cinco Esquinas, de la ciudad de Paraná.En el mismo se vieron involucrados tres rodados: un Fiat 147, una moto de 110 cc y una camioneta de la Policía de Entre Ríos.Según pudo saber, el Fiat circulaba por el carril derecho de la avenida cuando perdió el control, impactando contra una moto y luego contra un móvil policial que se encontraba estacionado frente a una entidad bancaria.Al parecer el vehículo se quedó sin frenos. Producto del impacto, terminó con serios daños en el frente, y afortunadamente no hubo personas lesionadas.El joven que se conducía en la motocicleta, dijo aque “venía circulando por la mano derecha y escuché el ruido del auto que se le venían cortando los frenos, me detengo y miro hacia atrás, y en ese momento me choca y caigo al piso. Yo estoy bien, pero la moto resultó con algunas torceduras”.Según dijo el motociclista, en el Fiat se conducían unas “cinco o seis personas”, todas integrantes de una familia.Mientras se realizaron los trabajos de personal de Tránsito y Criminalística, la circulación vehicular se vio interrumpida.