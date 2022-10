“Sufrí violencia de chico”, se amparó excomisario juzgado por abusos a hermanos

Abusos y amenazas: los hermanitos, en su declaración, reafirmaron lo declarado en Cámara Gesell

El intento de defensa del ex comisario

“Alienación parental”

Eluno de los 11 imputados por losse defendió de las acusaciones en su contra. Al ensayar una estrategia de defensa, el ex funcionario policial, quien sería el padre del denunciante en la causa, por ende, el progenitor de los hermanitos abusados.“Al haber sido puesto como un actor principal de todo esto, quiero buscar la verdad porque estoy del lado de los niños, de la verdad y la justicia. Fui policía 32 años y, por lo tanto, auxiliar de la justicia”, manifestó el comisario retirado en diálogo conel programa que se emite porEn el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que están siendo juzgados, se encuentra el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.remarcó el imputado por los presuntos abusos a los hermanitos en Oro Verde.La acusación contra el comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos, pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos, fue caratulada como “Promoción de la corrupción de menores triplemente agravada por la edad de la víctima, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero y tercero) en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado (hecho segundo) -arts. 125, 119 incs. 1º y 3º, 54 y 55 del C. Penal”.La causa llegó a los Tribunales tras cumplirse más de nueve años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores y, tras un largo letargo en los profundos cajones de la justicia entrerriana.Según ratificaron fuentes judiciales, durante el desarrollo del juicio,. La declaración de los hermanitos se dio el martes pasado y ese mismo día también prestó testimonio el padre de éstos.Se recordará que, en 2020, cuando se confirmó la remisión de la causa a debate, entre los detalles que se conocieron a partir de la resolución, se destacó que las acusaciones resaltaronel informe de Copnaf da cuenta de que una de las niñas recibía amenazas del comisario; las constancias recolectadas en los allanamientos y secuestros donde se observan documentos de Word, denominados 'respuestas a las acusaciones', los que fueron encontrados en el departamento del que es propietaria la imputada y dan acabada cuenta de un plan de silencio y de cómo afrontar la causa judicial con una coartada común por parte de todos los imputados, implicando al grupo familiar, a la sociedad de Oro Verde e incluso a la cúpula policial, con pluralidad de víctimas, victimarios y pactos de silencio que tornan de plena aplicación la doctrina 'Ilarraz'".La causa comenzó a investigarse en julio de 2013. La Cámara Gesell es la prueba central de la investigación que se sustancia para determinarSegún la evidencia que se pudo recabar en el expediente,El varón, según precisaron fuentes judiciales, habría sido abusado durante el período comprendido entre 2005 y 2011; su hermana menor, en el período 2006-2011; y la más chica, en el período comprendido entre 2009 y 2011.. Es que, según señaló, “el padre de los chicos hizo una primera denuncia en 2013 y solo apuntaba a la familia materna, pero por el solo hecho de embarrarle la cancha a su ex mujer”. “Y en 2016 empiezo a aparecer en el relato”, agregó., insistió Wolff Furlong, quien tiene previsto declarar el jueves próximo para ejercer su derecho de defensa. Según aseguró ael programa que se emite porrecibe “expresiones de apoyo y solidaridad” tras haber sido involucrado en la investigación por los presuntos abusos sexuales. “No tengo testimonios en contra de personas que hayan trabajado conmigo, fui especialmente seleccionado para trabajar en la Comisaría del Menor y la Mujer, y me solidaricé en innumerables casos de chicos vulnerados”, se defendió.Y agregó: “Está demostrado a lo largo del expediente que hubo golpes y violencia; el padre de los chicos dejaba carteles en la casa en la que indicaba tareas; hay una alta homofobia; y él, como militar, siempre ejerció la violencia, la presión psicológica y física”. “Según consta en el expediente, llegó a ponerle un cuchillo a su hijo en el cuello y a una de las hijas la amenazó de muerte con un arma”, fue la versión del ex comisario al preguntarse: “Hasta qué punto es creíble el relato del padre”, y acusó que “el padre presionó todo el tiempo a sus hijos”.“En esa casa, a la violencia la ejercía mi padrastro, o sea, el padre de él”, contó Wolff Furlong al rememorar: “Cuando tenía tres años, mi madre y mi padrastro se juntaron, y sufrí violencia desde muy chico. Me fui tres veces de mi casa, la última fue a mis 14 años, y arranque a hacerme cargo de mí mismo desde muy temprano”.Para Wolff Furlong, el caso quedará en “una falsa denuncia”.