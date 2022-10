Descarriló un tren y destruyó tres viviendas: nena de 12 años entre los heridos

“Si no ponen barrera, el tren va a matar a uno”, dijo uno de los vecinos. De milagro no fue una tragedia.



Respecto de los motivos, una de las versiones dice que el tren venía a gran velocidad; la otra, que sobre las vías había un tablón de madera.



“Recién la policía decía que pasaba a 50?km/h. Mentira, pasa a 150”, dijo uno de los vecinos, detalla Rosario 3. Y agregó: “Si no ponen barrera, el tren va a matar a uno”.



Las pérdidas materiales respecto de las viviendas afectadas son totales. En la tarde del viernes, estuvieron trabajando especialistas de la Municipalidad y confirmaron que hay peligro de derrumbe.