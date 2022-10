Almacenero preso por matar a ladrón: “Era su vida o la del chorro”

Policiales Un comerciante mató de tres balazos a un ladrón y quedó detenido

El hermano de José Daniel Del Valle, el almacenero detenido por haber matado ayer a balazos al presunto delincuente que le había entrado a robar a su comercio en la ciudad bonaerense de Campana, aseguró hoy que el hecho se dio durante un "forcejeo" con el arma, pidió la libertad del imputado y dijo que era la vida de uno o del otro."A mi hermano lo robaron y él forcejeó con el delincuente. Él lo reconoció por sus cámaras de seguridad", dijo esta mañana Maximiliano, hermano del comerciante detenido, al canal Crónica TV.A su vez, comentó que "de tres disparos" que recibió el presunto ladrón, dos fueron "en las piernas y uno en el costadito de la ingle", y que el baleado "se fue vivo de acá" rumbo al hospital donde luego falleció.Al explicar la secuencia de los sucesos, señaló que "el robo fue a las 5 de la mañana", que "a las 10.30 vio eso en las cámaras" y que "el chico falleció a la tarde".Maximiliano contó que esta es la quinta vez que le roban a su hermano y que, en una oportunidad, hace unos años, delincuentes entraron a su domicilio, lo amenazaron "con un cuchillo mientras dormía" y "le robaron un auto"."Nosotros queremos la libertad de mi hermano", dijo Maximiliano llorando y aclaró que José, "no es de andar con revólveres", sino que es "un pibe trabajador"."Mi hermano tiene hijos y vive laburando, quien lo conoce a 'Pupo', lo quiere un montón", agregó.Denunció que en el barrio "hay mucha gente que vende drogas" y "criaturas de 9 a 12 años que fuman cocaína" y que de madrugada esperan que los vecinos salgan a trabajar para robarles."Que pongan un puesto policial, porque no solamente le roban a mi hermano sino a toda la gente. Lo que queremos es mucha seguridad y que los 'tranzas' no estén más", afirmó.Sobre el fallecido, el hermano del imputado dijo que por lo que le comentaron, no era de Campana, pero "en el barrio ya había robado mucho y lo conocían de vista".Por último, indicó que su hermano ayer quedó detenido "a la 1 de la tarde", que no pudo hablar con él porque "estaba en shock"."No se imaginó que iba a fallecer el muchacho. En el forcejeo era la vida de mi hermano o la del chorro. Es uno o el otro", concluyó.Del Valle (29) se encontraba hoy detenido en la comisaria Campana a disposición de la fiscal Laura Brizuela, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de esa localidad, quien en las próximas horas lo indagará bajo la imputación de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".La fiscal esperaba los resultados finales de la autopsia aunque voceros judiciales confiaron a Télam que ya recibió un adelanto en el que le confirmaron que el fallecido, Eduardo Olivera (35), presentaba tres impactos de bala efectuados con un arma calibre .32 que aún no fue localizada.El caso se inició alrededor de las 5 de la madrugada de ayer cuando un delincuente entró con fines de robo a un negocio ubicado en la calle M. Molina al 3100, de la ya mencionada ciudad de Campana.Cuando el propietario, Del Valle, se percató del robo, revisó los videos de sus cámaras de seguridad del loca y allí reconoció al asaltante.A raíz de ello, Del Valle fue a buscar al presunto ladrón a un bajo puente ubicado en la esquina de las calles Benigno Ibarra y Juan Lavezzari y, luego de una discusión con él, aparentemente le quitó un arma de fuego y le efectuó tres disparos, tras lo cual huyó del lugar.La víctima, Olivera (35), quedó malherida y luego de ser trasladada a un hospital cercano falleció como consecuencia de las heridas de bala.Efectivos de la comisaría de Campana realizaron las primeras actuaciones y a partir de dichos de testigos que habían visto a Del Valle, fueron a su comercio a preguntarle por lo sucedido.Según fuentes policiales, de manera espontánea el almacenero dijo haber forcejeado luego de una discusión con Olivera, quien aparentemente estaba armado, y que en ese marco se disparó el arma y lo baleó, aunque no supo explicar por qué no llamó en ese momento a la policía.Anoche, familiares, amigos y vecinos de Del Valle realizaron un corte de ambas manos en la ruta provincial 6 en reclamo por la libertad del acusado, algo que se repetía esta mañana en la puerta de la comisaría.