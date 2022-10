Golpeó a mujer hasta noquearla para robarle: la víctima debió ser operada

Asistida por vecinos

#Merlo #MarianoAcosta Con apenas un paraguas quiso defenderse de los golpes de un motochorro pero no pudo, fue asaltada y quedó en el asfalto. Hoy se encuentra bien y alertando a sus vecinos de este accionar. pic.twitter.com/oLPUXoNjkH — Inforbano (@Inforbanodiario) October 27, 2022

Una mujer fue brutalmente atacada por un delincuente a bordo de una moto, que la golpeó hasta dejarla inconsciente, le robó la mochila y escapó. El motochorro está prófugo y la víctima debió ser operada. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad.El salvaje episodio ocurrió el pasado jueves en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, cuando Nancy Montiel salía de su casa para ir a trabajar a las 6 de la mañana. Mientras se dirigía a tomarse el colectivo, el ladrón la interceptó por detrás y frenó la moto a metros suyo.La mujer de 51 años atinó a correr, pero el hombre la persiguió y la agarró. Ella intentó defenderse con un paraguas, pero él le comenzó a pegar piñas en la cabeza. Montiel cayó al piso desmayada y, una vez que se aseguró que estaba inconsciente, el delincuente le sacó la cartera y escapó.En las imágenes que filmaron las cámaras de seguridad ubicadas entre las calles Superí y Jorge Newbery, se puede ver como la víctima quedó tirada en el piso bajo la lluvia durante varios minutos sin que nadie se acercara. La hora en la que ocurrió el ataque pudo ser uno de los motivos por los que el tránsito era prácticamente nulo y no hubo gente cerca para intervenir.Unos minutos después del hecho, un vecino salió de su casa al escuchar los gritos de la mujer y pudo asistirla. El delincuente, por su parte, se subió a su moto, escapó y, a una semana del ataque, todavía sigue prófugo. Mientras que Nancy Montiel tuvo que ser intervenida quirúrgicamente esta mañana debido a las heridas que le ocasionó la agresión.La dueña de la cámara de seguridad que captó la salvaje agresión habló eny contó que los primeros en llegar al lugar fueron los Bomberos, y aclaró que recién 50 minutos después arribó el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes trasladaron a Nancy hasta su casa.También detalló que a la esquina de Superí y Jorge Newbery nunca llegó a una ambulancia. Según su relato, la propia Montiel fue a su casa el pasado lunes -con cuello ortopédico y cinco puntos de sutura- para pedirle acceso a la filmación y así poder viralizar las imágenes en las redes sociales.Así lo hizo la víctima, quien publicó el video del robo en su perfil de Facebook y escribió: “Doy gracias a Dios que este hijo de su madre me dejó viva. Espero que el video se viralice para que no le pase a otra chica”.Luego, Montiel contó que este miércoles debió ser internada por las secuelas del ataque y adelantó que iba a ser operada esta mañana en un hospital de Merlo. Todavía se desconoce el resultado de la cirugía.