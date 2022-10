Robaron $1.500.000 de una casa en San Benito: “Eran los ahorros de toda la vida”

Una “ola de robos”

Un delincuente ingresó a una vivienda de San Benito y se alzó con una millonaria cifra de dinero, que se trataba de los ahorros de toda la vida de los dueños de la vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00, del miércoles, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Presidente Santiago Derqui y Brasil, en la localidad de San Benito.Una vez dentro el delincuente, en menos de una hora, revolvió toda la casa y en la habitación matrimonialLa dueña de la vivienda, Alejandra, en declaraciones a, expresó que “se llevaron todos nuestros ahorros que fueron producto de horas y horas de trabajo”.La mujer contó que el robo ocurrió en un corto lapso de tiempo cuando en la casa no había nadie. “Fue en plena tarde y se llevó todo”, dijo al agregar que realizó la denuncia en la Comisaría de San Benito.“Criminalística vino, pero no hizo nada, nosotros buscamos las cámaras de los vecinos y pudimos ver lo ocurrido”, mencionó Alejandra al resaltar que “en el último tiempo la zona se volvió muy peligrosa”.Al consultarle si sospechan quien es el delincuente, dijo desconocer al autor del hecho y aseguró que “nadie sabía del dinero, a nuestra casa no viene mucha gente y estamos todo el día trabajando”. Además, agregó que ella se desempeña como enfermera y su esposo es transportista.Alejandra señaló que en la zona muchos vecinos han sufrido diversos hechos de inseguridad. “Han robado al menos una vez en cada casa u obra de construcción”, sentenció al agregar que “todos nos sentimos desprotegidos”.Asimismo, recordó que hubo un caso en el que “y abrieron muchos autos”. Al finalizar, la damnificada imploró mayor seguridad y que “detengan al responsable”.