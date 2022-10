Hombre hallado asesinado y maniatado: Hay un detenido y buscan más cómplices

Policiales Confirmaron la identidad del hombre hallado asesinado y maniatado sobre la cama

Un escalofriante caso de homicidio ocurrió en Gualeguay. Un hombre de 58 años, identificado como Edgardo Daniel Valbuza,que en las últimas horas “se detuvo a una persona que estaría vinculada como autora material del hecho”. Destacó que se le tomó declaración al hombreAl consultarle sobre cómo dieron con esta persona, Sosa señaló que, tras el escalofriante hecho, se les tomó declaración a los vecinos de la zona y se cotejaron a los registros fílmicos. “Se pudo identificar a esta persona y se la detuvo”, agregó y expresó que “el detenido es una persona que posee antecedente pero no por casos de esta magnitud”. Este sentido, amplió que la investigación continúa y creen que en el casoEl fallecido, Edgardo Daniel Valbuza, "no tenía trabajo, vivía de la pensión de su mamá y en la casa de ella, cuando la mujer no estaba el hombre recibía visitas de supuestos amigos”, expresó el comisario al destacar que si bien se trabaja sobre la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo, no se descarta que “hayan dejado todo de esta manera para ocultar otra cosa”.El cuerpo de la víctima fue hallado alrededor de las 22 de anoche, luego de que un vecino avisara a un familiar que la puerta del domicilio, en calle J.J. Parachú al 300 se encontraba entreabierta.El jefe de la Departamental Gualeguay, informó que los uniformados encontraron a esta persona, de 58 años de edad, atravesada en la cama, atada de manos y pies, con un golpe en la cabeza. “Tenía muchos golpes en la nuca, cortes que coincidirían con la altura del respaldar de la cama, pensamos que le pegaron con el respaldar. Además,