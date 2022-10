Joven fue hallada muerta en un presunto suicidio pero la familia apunta al novio

Una joven de 22 años y madre de una niña de casi un año fue encontrada ahorcada en su casa del partido bonaerense de Berazategui y, si bien la principal hipótesis apunta a un suicidio, la familia cree que la víctima sufría violencia de género por parte de su novio y pidió que lo investiguen como sospechoso, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho que se conoció hoy ocurrió en la calle 158 entre 12 y 13 del mencionado partido del sur del conurbano bonaerense, y un vocero vinculado a la pesquisa explicó a Télam que la autopsia determinó que "en principio las lesiones son compatibles con un suicidio, ya que el cuerpo de la mujer no poseía golpes ni marcas de arrastre, el surco de ahorcamiento es compatible con este tipo de episodios".



"El cuerpo no muestra ningún indicio a nivel autopsia de que sea un homicidio", agregó el informante.



Sin embargo, las fuentes agregaron que la carátula de la causa seguirá siendo la de "Averiguación de causales de muerte" y que enviarán a realizar "pericias complementarias para ver si hay rastros ungueales (en busca de restos orgánicos debajo de las uñas para ver si hay ADN de otra persona), como también mas peritajes que puedan definir la manera en que se dio el ahorcamiento y si fue un suicidio o fue un homicidio".



Por su parte, esta mañana y en declaraciones a la prensa, una de las hermanas de la víctima, de nombre Silvana, mostró una hoja impresa con las capturas de pantalla de los últimos mensajes que envío por WhatsApp a familiares la joven fallecida que decían: "Necesito que me ayudes", "No aguanto más" y "Por favor", además de pedir que se llevaran a su hija de menos de un año, ya que aparentemente estaba siendo víctima de violencia de género y temía que la niña sufriera consecuencias.



Además, Silvana desconfía de que haya sido su hermana quien le envió otros mensajes, por las palabras que utilizaba.



Ante esta situación, la familia desconfía de que no fue ella la que envío esos mensajes ni que tampoco se quitó la vida.



A su vez, con relación al celular, los voceros judiciales informaron que la joven fallecida y su novio tenían "un único teléfono que compartían".



La fiscal Mariana Curra Zamaniego, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 6 de Quilmes, solicitó que se lleven a cabo una serie de medidas, entre ellas "declaraciones a familiares y conocidos tanto de la víctima como del novio".