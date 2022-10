Hallan un cuerpo en el río e investigan si sería del hombre que mató a su esposa

Policiales Mujer asesinada tenía una treintena de heridas punzo cortantes en su cuerpo

El cuerpo de un hombre fue encontrado en la mañana de este miércoles en las aguas del río Carcarañá y, si bien aún no fue identificado, se trataría del presunto femicida de Gladys Griselda Soprano, ocurrido en la madrugada del martes en la ciudad de Carcarañá.Aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial, todo indica que la persona ahogada sería la pareja de la víctima que venía siendo buscada intensamente tras huir en bicicleta luego del brutal crimen que conmocionó a esta ciudad del departamento San Lorenzo.Las primeras sospechas que trascendieron dan cuenta que el cadáver divisado en un sector del Río Carcarañá frente al Parque Sarmiento, pertenecería al hombre sindicado como autor del femicidio, identificado como Raúl Ricardo Mancuello, de 75 años.La persona ahogada fue divisada desde el Parque Sarmiento entre el Anfiteatro y el sector conocido con "el matadero". Pasadas las 11 llegaron hasta el complejo, donde se montó el operativo policial, los familiares con la intención de comprobar si se trata de Mancuello antes de que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario.En el lugar también se encuentra personal del Departamento Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Cañada de Gómez e interviene la comisaría 5ª de Correa, perteneciente a la Unidad Regional X del departamento Iriondo.El sangriento episodio se produjo en un domicilio ubicado sobre Uruguay al 700, donde personal de la Comisaría 3ª halló el sin vida a la víctima tras arribar al lugar luego ser alertados del mortal ataque.La mujer, quien tenía 71 años, se encontraba en la habitación de la casa y presentaba una treintena de heridas punzocortantes en su cuerpo, según fue constatado por el médico que la examinó.El presunto agresor se retiró del domicilio en una bicicleta de dama, color bordó, tipo de paseo, lo que motorizó una intensa búsqueda para intentar detenerlo. Sin embargo la historia terminó de otra manera al ser encontrado ahogado en el Río Carcarañá, aunque aún no fue ratificado oficialmente.El caso está en manos del fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Juan Pablo Baños, quien tras el hecho dispuso resguardar la escena del crimen y convocar al gabinete criminalístico para desarrollar las tareas de rigor además de ordenar medidas para dar con el paradero del acusado. (La Capital)