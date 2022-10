Foto: Hallan muerta a una joven profesora y detienen a su pareja policía Crédito: El Liberal

Una profesora de biología de 28 años de edad fue hallada muerta de un tiro en el pecho en un departamento de la ciudad de Santiago del Estero y por el hecho aprehendieron a la pareja de la víctima, que se desempeña como policía y a quien le pertenecía el arma de fuego con la que se efectuó el disparo, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en el barrio Tradición de la capital santiagueña, en una propiedad en la que la víctima, a la que identificaron como Camila Correa, vivía junto a su pareja desde hacía más de cinco años.



Fuentes judiciales informaron que, tras ser alertados, al lugar arribaron efectivos policiales y encontraron el cuerpo de Correa, con un disparo de arma de fuego en el pecho.



El fiscal que intervino en la causa, Martín Silva, afirmó que “todo es materia de investigación”, ya que se manejan dos hipótesis, un posible suicidio o un femicidio, para lo cual ya se “secuestraron los dos celulares, tanto de la joven como de la pareja policía, la ropa de él y se hizo en el lugar las pruebas para examinar la presencia de pólvora en la mano”.



“También hemos pedido una junta médica, en la que estarán tres forenses, para que trabajen en la dirección del disparo y demás acciones necesarias”, agregó Silva.



El fiscal trabajó en el lugar, que era alquilado por Correa y su pareja, quienes “vivían hace muchos años juntos”, pero “no tenían hijos”, según comentó el fiscal.



Además, detalló que, según las primeras investigaciones, “no hay denuncias penales por violencia de género” y que también hablaron con la madre de la joven fallecida, quien indicó que su hija “era una chica llena de vitalidad, no tenía motivos para quitarse la vida”, aunque “no habló mal del muchacho, ya que nunca supo de posibles maltratos o denuncias”.



Por lo tanto, puntualizó que “todo es materia de investigación”, ya que la joven falleció de “un solo disparo en la zona del corazón del arma de fuego, la cual era de su pareja policía”.



“Manejamos dos hipótesis (suicidio o femicidio), si bien hemos encontrado una nota manuscrita con una fibra celeste en el comedor, a un metro de donde estaba ella, no sabemos si la letra es o no de ella; y en esa nota decía algo así como ´Mamá perdóname, yo ya te perdoné……Gracias”, explicó el fiscal.



El fiscal contó que el joven quedó en calidad de aprehendido, ya que “el disparo se hizo con su arma y quien estaba en el momento del disparo con ella es el muchacho, que había vuelto de trabajar”.



Al hablar sobre la incipiente investigación, dijo que una vecina que limpia los departamentos en la zona, es quien escucha una sola detonación y que alguien pedía auxilio.



“Ella (la vecina) sale a la calle a ver, pero no ve a nadie, luego va al fondo y ahí empieza a golpear en donde había escuchado el grito de auxilio, y es ahí donde el muchacho le abre la puerta y le dice que llame a una ambulancia, ya que él estaba en el comedor tratando de reanimarla a su pareja; eso es lo que ve la vecina”, concluyó el fiscal en declaraciones a Télam.