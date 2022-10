Un hombre ingresó armado en una escuela técnica y baleó a una docente

Un hombre ingresó armado en una escuela técnica en la ciudad de San Luis y atacó a balazos su expareja. La víctima, docente en ese colegio, intentó refugiarse en la oficina del director de la escuela Germán Avé Lallemant, pero el agresor disparó contra la puerta de ese despacho y, al menos, dos proyectiles atravesaron la madera e hirieron en una pierna a la profesora.



El atacante, cuya identidad no fue informada de manera oficial, se entregó cuando la policía rodeó el edificio. Más allá del pánico generado en el lugar, no hubo víctimas entre los estudiantes. Pero el temor a que se estuviese frente a un ataque sin blanco específico provocó que los alumnos se atrincherarán en las aulas.



Mientras el hombre disparaba en la zona de la dirección, profesores y estudiantes bloqueaban las puertas de sus aulas, según señaló el medio puntano La Gaceta Digital. Se agregó que los estudiantes se informaban entre sí en mensajes de audio sobre los movimientos del atacante. que habría realizado también varios disparos al aires antes de encerrarse en la sala de preceptores, donde finalmente fue reducido al entregarse a la policía.



La docente herida fue trasladada al hospital Ramón Carrillo, donde se informó que “la paciente que ingresó al servicio de emergencias con una herida con arma de fuego en su pierna derecha, con orificio de ingreso y egreso, sin compromiso óseo, ni vascular. Se encuentra bajo la atención del servicio de traumatología para la sutura de la herida.



El ataque ocurrió alrededor de las 15.30, según detalló El Diario de la República, donde se informó que fuentes policiales vincularon el caso a un intento de femicidio, ya que la mujer había presentado en los últimos días una denuncia por violencia de género contra su expareja.



La comunidad educativa de San Luis ya estaba conmovida en las horas de ese ataque por otra noticia relacionada con la manifestación más extrema de la violencia de género. Una joven de 18 años fue herida de 43 puñaladas y abusada sexualmente en un descampado de la zona norte de la ciudad de San Luis, tras lo cual como sospechoso del ataque detuvieron a un compañero de escuela de la misma edad, según informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



“Nos contó que ella cursa el quinto año y que había quedado con un compañero en encontrarse en un lugar a tres cuadras de la escuela, y que en dicho lugar esta persona arremetió contra su integridad sexual, la abusó y le asestó 43 golpes con elementos punzo cortantes, y ella dijo que el agresor utilizó un destornillador”, indicó la fiscal Virginia Palacios Gonella, que tomó declaración a la joven, que se encuentra internada.



“Estaba desfigurada y se visualizaban heridas en tórax y espalda, hematomas múltiples en el rostro, cortes múltiples en cráneo”, agregó sobre las lesiones, que también se detectaron en miembros superiores e inferiores.



Las heridas fueron confirmadas por la médica forense Marcela Gómez, quien refirió que la mayoría son superficiales, pero que cuatro o cinco de ellas tuvieron mayor profundidad, aunque no comprometieron órganos vitales, dijeron los informantes.