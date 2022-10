Le patearon la cabeza y lo amenazaron para robarle su bicicleta pero se resistió

Con su mochila y en bicicleta, un hombre se dirigía a su trabajo cuando lo sorprendieron dos motochoros. Los delincuentes le apuntaron a la cabeza con un arma, la víctima los enfrentó y evitó que le robaran.El minuto de dramatismo quedó registrado este martes a las 05:24 en calle Docentes Argentinos al 6300, en barrio Los Robles. Los vecinos del sector expresaron en Noticiero Doce su temor por los reiterados ataques y afirmaron que en un mes llegaron a contabilizar 40 hechos.En el asalto de este martes, la víctima impidió que los ladrones le quitaran la bicicleta y el celular que cayó sobre la vereda. Cuando el hombre se movió para levantar el teléfono, recibió una patada en la cabeza pero igual recuperó el dispositivo.Una testigo del asalto relató en Noticiero Doce la terrible escena: "Sentimos unos gritos, cuando abro la ventana veo que están forcejeando. Decidimos salir y vimos que este chico estaba muy nervioso"."No quiso llamar a la Policía porque tenía que ir a trabajar, me decía que era un guardia que trabaja en la zona de Valle Escondido", agregó la vecina. "Estaba muy preocupado por la situación y porque llegaba tarde al trabajo", alertaron.

Una joven advirtió en Noticiero Doce que los mismos delincuentes la asaltaron junto a una compañera en la parada del colectivo. Sucedió a pocos metros del robo frustrado contra el ciclista y con escasos minutos de diferencia."Dieron la vuelta a la manzana, me agarró a mí y a una compañera. Nos sacó la cartera y la mochila con todas nuestras pertenencias", explicó la víctima.En el barrio apuntan contra dos asaltantes que se movilizan en "una moto naranja a la que le falta el plástico de adelante". La joven asaltada este martes, reflexionó: "En el momento en que te apuntan con un arma te quedás paralizada. Con la inseguridad que hay, por un celular no me voy a arriesgar".La ola de robos en Los Robles lleva varias semanas, afirmaron los vecinos. Una de las mujeres del sector señaló cómo hacen los ladrones para ocultar las armas: "Tuve que sacar todas las plantas de mi jardín porque ahí encontraron navajas y cuchillos, entonces cuando los agara la Policía ellos no tienen nada".Otra vecina comentó que tiene siete cuadras desde su casa hasta la parada del colectivo y que las tiene que hacer corriendo por temor a los robos. "Siento una moto y tiemblo", alertó.