El acusado del doble parricidio dijo que es “inocente” y busca al culpable

Martín Santiago del Río, el empresario detenido como presunto autor del doble asesinato de sus padres en la localidad bonaerense de Vicente López, aseguró desde su lugar de detención que es “inocente” y que lo están acusando del “peor delito de toda la historia”. La abogada Mónica Chirivin reveló el mensaje de audio de su defendido, donde niega la imputación y dice la Justicia tiene que buscar al verdadero culpable.“Hola, buenas noches. Soy Martín Del Río; soy inocente. Me están acusando del peor delito de toda la historia”, dijo el imputado por el doble homicidio cuádruplemente agravado de sus padres José Enrique del Río (75) y María Mercedes Alonso (72) en un audio que dura 17 segundos y al que accedió Infobae.Y siguió: “Soy inocente y quiero saber quién, y cómo, y cuándo mataron a mis padres. Muchas gracias”.En paralelo, este martes se conocieron algunos videos de la inspección en la casona de Melo 1.101 de Vicente López que se hizo tres días después del doble crimen, cuando la única detenida era la empleada doméstica Ninfa Aquino. En ese caso, la Justicia contó con un guía en su tour por la casona: Martín Santiago del Río, que en ese momento era considerado sólo como testigo.En los videos, grabados por la división de Policía Científica de San Isidro, se pueden observar varias escenas producidas en distintos ambientes de la mansión. El más importante es, quizá, cuando Del Río hijo lleva a los investigadores al auto estacionado en el garaje y les cuenta detalles.Es que el garaje exactamente es donde la justicia cree que él asesinó a sus padres de cuatro balazos. En ese momento, todavía faltaban 13 días para que su situación cambie de testigo a imputado. Pero, mientras tanto, utilizaba su verborragia para explicar las disposiciones de los elementos y demás.En ese fragmento del video en particular, se puede escuchar a Del Río hablar sobre el auto y el garaje mientras un policía levantaba posibles rastros.la casa de los del Río por dentroLa comitiva encabezada por el hijo de la pareja asesinada, que además de hacer de guía sirvió para confundir a los fiscales durante varios días, pasó también por la cocina donde se encontraba la “central de la alarma”, según se le escucha decir al propio Del Río. Además, les mostró un papelito pegado en el reverso de una de las puertas de la alacena en el que está escrita la clave.Vale aclarar que esta es una segunda inspección a la casa, realizada el 27 de agosto, tres días después del doble homicidio. Para ese momento, con Nina presa, la Policía Científica ya había realizado su trabajo de levantar rastros con detalle el mismo día que se descubrieron los asesinatos.Por otro ladro, los fiscales y personal de la DDI allanaron este lunes otra propiedad cercana a la escena del crimen que Del Río había alquilado. Se trata de otra casona ubicada sobre la calle Haedo, a 250 metros de la casa de sus padres. No se encontró nada relevante, más allá de mucha suciedad y roedores. Martín Santiago nunca llegó a tomar posesión de ese lugar. Se trataba de una gran propiedad que el acusado había alquilado para vivir con su amante luego de un inminente divorcio de su esposa, Cecilia.Para los fiscales Martín Gómez, Marcela Semería y Alejandro Musso el móvil del crimen fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares, y la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.La defensora Chirivin apeló hace dos semanas la prisión preventiva de Del Río ante la Cámara de San Isidro, al cuestionar, entre otros puntos, el cambio de la data de muerte de las víctimas, la testimonial de la amante y los reconocimientos que lo identificaron como el “caminante encapuchado” que el presunto asesino.Del mismo modo, pidió que su cliente sea beneficiado con una prisión domiciliaria con tobillera, por sus problemas de diabetes, hipertensión y colesterol.