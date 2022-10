Trece años de prisión para la mujer que mató a su bebé en Federal

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, mediante el procedimiento de Juicio Abreviado, sentenció a la mamá del bebe violentamente asesinado en Federal, de apellido Zamaniego, por “homicidio agravado con circunstancias extraordinarias de atenuación, causa en la que intervinieron la Fiscal, Dra. Susana Irurzun, la imputada, y su Defensor Oficial, el Dr. José Mandil.



En el desarrollo de la sentencia se lee que se admitieron determinados extremos de hecho, habiendo convenido la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena, ya que las fotografías de la vivienda de Zamaniego, demuestran la precariedad en la que se encontraba inmersa y la ausencia total del Estado. En aquel lugar se encontraba la imputada, hoy de 25 años de edad, junto a sus tres hijos menores de edad. Por esa situación de extrema pobreza, sumado a la historia de vida de Malena, se entendió que no se estaba en condiciones de solicitar la prisión perpetua por el homicidio, lo que se acreditó con la pericia psicológico psiquiátrica y los informes del Copnaf; agregando que si bien merecía una pena por el delito aberrante que cometió en forma dolosa, esta debía ser atenuada.



Asimismo, el Defensor Oficial manifestó que efectivamente la situación de Zamaniego -independientemente del delito- ha sido muy compleja y de extrema vulnerabilidad, y coincidió con la Fiscal al reconocer que el Estado falló en su atención.



“Ninguno de los programas implementados fue suficiente dado que la familia de Malena era muy disfuncional. Que su padre tuvo problemas de alcoholismo que derivaron en violencia, hasta que su madre los abandonó. Al poco tiempo Malena perdió a su madre, luego a su padre y quedó embarazada muy joven, sin ningún tipo de asistencia. Es una chica que por sus vivencias se encierra en sí misma y fue muy difícil el abordaje”, explicó Mandil, reconociendo que se debía castigar el hecho, pero que la vara para hacerlo debía necesariamente comprender estas circunstancias, como principio de humanidad.



“Ha vivido toda su vida en Federal, ha trabajado y ha tenido parejas con las que -lamentablemente- sufrió situaciones de violencia, hoy mismo está tramitando una causa contra el padre de uno de sus hijos. Comprendió que debe haber un manto de piedad con su defendida, la que tampoco tiene antecedentes penales computables, haciendo de esta una situación extraordinaria que amerita no tomar la medida más gravosa”, agregó el Defensor Oficial.



Se acreditó que “el día 06 de diciembre del 2021 entre las 07:00 y las 09:00 hs, Zamaniego, utilizando un objeto duro, le dio un golpe en la cabeza a su hijo Dominic David, de 38 días de vida, provocándole la muerte”. El hecho

El desagraciado suceso había ocurrido el lunes 6 de diciembre de 2021. El bebe tenía 38 días de vida, y cuando la policía y la Fiscalía local tomaron conocimiento del hecho, su mamá (25) habría intentado argumentar que su hermanito, de aproximadamente 3 años, se le había tirado arriba mientras dormía, lo que inmediatamente fue descartado al mostrar la autopsia que la muerte se había producido por un fuerte golpe en la cabeza. Fue sentenciada como autora material y responsable por el delito de homicidio calificado por el vínculo.



Cabe recordar que tras el gravísimo suceso en un comunicado de la Justicia provincial se transmitió oportunamente que desde la Unidad Fiscal de Federal se informó que el resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del bebé de 38 días, hallado sin vida el lunes (6 de diciembre 2021) en una vivienda en Federal, determinó que su fallecimiento se habría dado entre las 7 y las 9 de ese día. La muerte fue provocada por un golpe en la cabeza efectuada con un objeto duro que le causó edema cerebral.



Ese día la madre espontáneamente trató de desvincularse de su responsabilidad en el suceso, acusando que el hermanito, de aproximadamente 3 años, se le había tirado arriba mientras dormía, provocándole la muerte.



En la oportunidad la Fiscal Irurzun detalló que la investigación penal preparatoria comenzó de inmediato, y que de los testimonios recibidos de vecinos, surgieron datos que demostraban que el relato de la madre tenía serias inconsistencias y contradicciones, lo que motivó su inmediato pedido de detención.



Por su parte el juez de Garantías, Maximiliano Larocca Rees, hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva por 30 días de la mujer, fundando en el peligro de entorpecimiento concreto que existe en el caso a raíz de la evidencia incriminatoria colectada en las primeras horas de sucedido el hecho. Detalles

En la sentencia se relata que aquel día, a la llegada de la patrulla policial, cuando el Oficial ingresa a la casa ve al bebe morado y ya en estado de rigidez, y le pregunto a la mamá que había pasado y ella le dijo “me desperté y estaba él”, un niño de aproximadamente 2 años que estaba ahí, “encima del bebe y cuando lo miro el bebe ya estaba muerto».



Otro testimonio en la causa relata que otra de las hijas de la mujer ahora condenada “fue a la casa de ella que está cruzando un baldío y le dijo “tía mama dice que vengas que Fernando mato al bebe”, que fue y que le llamó la atención el aspecto del bebe, que no podía haber muerto recién como decía la madre. La tía llevo al hermanito del bebe muerto a su casa y mientras lo bañaba le pregunto “Fernando que paso» y el niño le dijo “mama mato bebe”.



En los testimonios se observa que aquel día Eckert, el padre de niño al que quisieron cargar la responsabilidad de la muerte del bebe, contó que a las 12:54 del día del hecho, Zamaniego le mandó un mensaje de voz de Whatsapp donde decía “Fernando mató al bebe”. Esto mismo hizo con otras personas, a las que mando el mismo mensaje, entre ellos al padre del bebe fallecido. El informe médico policial determinó que Dominic llevaba varias horas fallecido.



Según la autopsia el bebe determinó que la causa de muerte fue un golpe provocado por objeto duro, lo que causó el edema cerebral que provocó su muerte; descartándose que la lesión se haya podido producir por una caída contra el piso.



En lo que respecta a la autoría del homicidio, se dejó en claro que Zamaniego reconoció luego haber sido la autora del hecho, por lo que se la imputó por Homicidio calificado por el Vínculo; aunque se consideraron atenuantes a la hora de definir la pena, tales como las circunstancias vividas por la mujer, entre ellas maltrato físico y moral a lo largo de su vida, entre otras.



La Justicia determinó declarar a Zamaniego, de 25 años de edad, empleada doméstica, con tres hijos menores de edad -uno fallecido-, actualmente alojada en la Unidad N°6-, autora material y responsable por el delito de “Homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación y condenarla a la pena de 13 años de prisión y accesorias. (Federal al Día)