Hermanos abusados: la declaración de dos víctimas fue “contundente y cruda”

Los aberrantes hechos

Desvinculación

En el comienzo del debate por los supuestos abusos en una secta que habrían ocurrido en Oro Verde, entre 2005 y 2011, contra tres hermanos que eran menores de edad, declararon el padre de las víctimas y tres hijos, dos de ellos supuestas víctimas.Según se pudo establecer declaró el padre de las supuestas víctimas, y denunciante en la causa en 2013, y tres de sus hijos, dos de ellos, supuestas víctimas.El debate continúa con la declaración de psicólogos que abordaron a las presuntas víctimas. Fuentes judiciales consultadas informaron que el testimonio de las supuestas víctimas fue “contundente, crudo y muy claro”, indicóLa investigación cobró impulso en 2017 por el trabajo de la fiscal Laura Cattaneo, ahora jubilada. De las 11 personas que llegaron a debate porque podrían estar vinculadas con los graves hechos que habrían ocurrido en Oro Verde, localidad ubicada a diez kilómetros de Paraná, tres quedaron desvinculadas ayer a primero hora.Se trata de tres mujeres que fueron imputadas en la segunda etapa de la investigación que en un principio investigaba un hecho que fue “minimizado” por los funcionarios judiciales que iniciaron la investigación, porque “se trataba de un abuso a un nene, en una oportunidad”, pasó de ser un abuso en el seno familiar materno a una serie de “abusos intrafamiliares ampliado” a terceros, en rituales en los que “había drogas, bebidas alcohólicas y los participantes se desnudaban y bailan en círculos”. Durante el proceso quedó desvinculada la abuela de los niños por inimputabilidad.Sin embargo, las tres mujeres no quedaron totalmente desvinculadas del proceso. Sus casos volverán al Juzgado de Transición Nº2, a cargo de Gustavo Maldonado, que deberá cumplimentar con los pasos que no se observaron y motivaron el planteo de las nulidades que ayer fueron receptadas por el Tribunal y resolver la situación procesal de las mujeres. El planteo lo realizaron Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld, defensores de una de los 11 imputados.El Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, hizo lugar, decretó la nulidad parcial del auto de elevación a juicio y retrotrajo los actos al estado anterior. Al planteo de Mulet y Schoenfeld adhirieron Leonardo Kunzi y Humberto Franchi, defensores de otra imputada.La tercera mujer era defendida por el defensor público, Jorge Sueldo, que ahora deberá defender a siete imputados que siguen vinculados a este debate. Si bien Sueldo no planteó ninguna nulidad, su defendida quedó comprendida en el pedido de los defensores particulares.