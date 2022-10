Analizan un video en la causa de la joven que cayó de un sexto piso y murió

Un video del interior de la casa sería clave en la investigación por el caso de la joven de 23 años que murió, el pasado sábado a la madrugada, luego de haber caído desde un sexto piso de un edificio de barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba.



Todo sucedió alrededor de las 2.40 en un departamento de la calle Pinzón 1055 - cuando la mujer se encontraba con sus hermanitos menores de edad, su padre y la pareja de éste.



Por el hecho está detenido el hombre, de 41 años, quien fue imputado por supuesto homicidio calificado por el vínculo, por la fiscalía de Violencia Familiar a cargo de Pablo Cuenca Tagle.



De todos modos, no se descarta una autodeterminación por parte de la chica.



En diálogo con La Voz, el funcionario judicial informó que aún no se descarta ninguna hipótesis y que el video “no complica en forma directa al padre”.



En ese registro de una cámara de seguridad privada se vería toda la situación de la discusión. Se espera la transcripción para dilucidar qué decía la joven.



Todo ocurrió en el marco de un festejo por el cumpleaños del hermano de la chica. En esa situación, se habría producido una discusión entre la joven y su padre. Aparentemente el hombre se ponía agresivo con el consumo de sustancias (aún no se sabe de qué tipo).

En medio de la discusión, se produjo el drama.

Además de la muerte en sí, la fiscalía investiga el contexto anterior de la relación entre padre e hija. Para ello serán clave las declaraciones testimoniales de la madre de la chica (que vive en España) y de otros allegados.





Esto podría aportar elementos que permitan echar luz sobre todo lo concerniente en ese domicilio.



En paralelo, también serán claves los resultados de la autopsia y los informes toxicológicos.



En la causa trabajó también personal del Departamento Homicidios de la Policía provincial.



El servicio de emergencias 107 trasladó a la joven al Hospital de Urgencias, donde ingresó en estado reservado y cerca de las 4 falleció por un paro cardiorrespiratorio.