Abusos a hermanitos: Tribunal avaló planteos de defensores y comenzó el juicio

Sobre las audiencias de juicio

Finalmente, este lunes, se reiniciaron las deliberaciones con el testimonio de víctimas y testigos de la causa de los abusos sexuales en Oro Verde. El juicio comenzó luego de que se resolvieron planteos de nulidad presentados por abogados de defensores que plantearon que sus defendidas no fueron indagadas ni procesadas por los hechos tal como fueron presentados.Guillermo Mulet, abogado defensor indicó aque “hoy se resolvió el planteo que habíamos hecho sobre la elevación a juicio sobre mi defendida y en donde el abogado Franchi, hizo otro sobre su clienta. En la misma se vio beneficiada una tercera, que no había hecho el planteo, pero se dio una nulidad absoluta. Estas personas que se vieron beneficiadas por este fallo, son las que tienen las acusaciones más leves en la causa”.Según se sabe, los abogados plantearon que las mujeres habían sido procesadas por los hechos descriptos de una manera, que luego estos fueron modificados, pero no las citaron a una ampliación indagatoria.En ese sentido, Mulet comentó que “mi defendida fue acusada por el delito de corrupción de menores en determinados lugares. Posteriormente se le cambió la acusación a abuso simple y nunca se resolvió ni hubo acto jurisdiccional o de mérito sobre esa acusación. Es decir, se la llevó a juicio sin que el juez de instrucción haya dictado autoprocesamiento, sobre las pruebas o esos elementos”.“El tribunal no observó que no se cumplieron estos procesamientos y nosotros tuvimos que plantearlo como abogados defensores, ya que se violaban las garantías constitucionales que hacen que sea una nulidad absoluta”, dijo.Sobre su defendida, relató que “era conocida de la madre de los niños e iba al negocio y por esa circunstancia fue acusada de que participaba en los actos y negocios. Ningún testigo la ubico en el lugar y la propia víctima no la reconoció. Yo entiendo que no hay posibilidad de llevar a juicio estas personas”.El letrado confirmó que “el juicio sigue solo se apartaron estas tres personas y el proceso se desarrolla sobre las personas que tienen las acusaciones más graves”. En se sentido, remarcó que “es una causa muy compleja, porque tiene muchos imputados y muchos familiares”.En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.Las audiencias de debate serán dirigidas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa. Continuarán los días 25, 26, 27 y 28 de octubre en el mismo lugar y a partir de la misma hora.El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Mariana Hundt y el abogado Máximo Estrugo serán querellantes particulares.Por su parte el defensor oficial Jorge Sueldo asistirá a las imputadas y a los imputados S.,M.J.; S.,L.; S., J.; S., G.; C., D; A., M.; G., A; y W.F., M., en tanto que la abogada Natalia del Castillo representará a la imputada A., N.La imputada S., G., será representada por los abogados Hugo Genelli y Leonardo Kunzi, en tanto que sus colegas Augusto Shonfeld y Guillermo Mulet acompañarán a la imputada L., A., mientras que Susana Carnero asistirá por el Ministerio Pupilar.