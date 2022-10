Una mujer fue embestida por un colectivo en Paraná: lo que explicó el chofer

este lunes, cerca del mediodía, sobre calle Gualeguaychú, a la altura de la intersección con Presidente Perón, en Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, la unidad transitaba por elperohabría sido el causal del accidente. La mujer fue trasladada al hospital San Martín, por el servicio de emergencias 107, con“La mujer se confió en el semáforo en rojo para los autos, pero no tuvo en cuenta el que habilita el carril exclusivo para los colectivos”, explicó ael chofer, de 42 años., reconoció.Los testigos explicaron cómo fue la situación y coincidieron en la versión dada por el trabajador del volante:por lo que el colectivo no avanzaría. Es que la confusión radica en la existencia de, pero quizás los que vienen de afuera no conocen cómo es el sistema y la solución sería que no se pueda girar a la derecha y que se habiliten los dos semáforos para que el peatón pueda cruzar tranquilo”, analizó el colectivero. Y agregó: “Y que el vehículo que quiera doblar a la derecha, que llegue hasta calle Pascual Palma, doble, retome por Carbó y de nuevo por Presidente Perón para doblar”.“Tambiénpara que las personas puedan cruzar tranquilas, porque, en este caso, la señora pasó casi corriendo en el momento en el que el colectivo ya iba por la mitad de la calle”, indicó al confirmar: “Me quedo tranquilo porque la señora estaba bien”.