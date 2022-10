Un árbitro de fútbol fue golpeado por un jugador al que había expulsado por agredir a sus rivales. Ocurrió este domingo cuando se disputaba la 6ta fecha. del torneo de Paraná Campaña en el partido de la Sub 20 entre Cañadita Central Vs Diego Maradona, en la localidad de Seguí. La fecha, finalmente, fue suspendida por el ataque al réferi César Iván Giordano.“Transcurridos unos minutos del segundo tiempo, cuando el local ganaba 1 a 0, se originó una jugada de foul en un sector de la cancha; a raíz de eso, se armó un tumulto, comenzaron las agresiones entre jugadores y al árbitro, dado que trabajan con intercomunicadores, el lineman le informó de ciertas agresiones de los jugadores de Maradona hacia los de Cañadita”, comunicó ael comisario de Seguí, Juan Franco.Y continuó: “Cuando el árbitro llama a tres jugadores de Maradona para expulsarlos del partido, en el momento en el que saca la tarjeta roja, uno le propinó un golpe de puño en el rostro y le lastimó la boca”.El tumulto se acrecentó y, en definitiva, todos los jugadores fueron retirados; tras hablar con el árbitro, se suspendió el partido y la fecha.“La seguridad está garantizada, pero cuando los jugadores pierden la cabeza, a nosotros se nos complica porque se vuelven totalmente violentos y todos creen tener la razón. Y en estas condiciones, el partido de futbol tiene que parar”, apuntó el comisario y reclamó “medidas ejemplificadoras” a la Liga porque “sino a esto no lo paramos más”.El árbitro confirmó que, “luego de una jugada y una clara expulsión al jugador número 13, se generó un conflicto donde hubo varios jugadores que participaron de la agresión, grupalmente”. “Cuando llamé a los jugadores que iba a expulsar del encuentro, cuando les muestro la tarjeta roja, el jugador número 6 del equipo Maradona me dio un golpe en el rostro”, explicó César Iván Giordano.“Es la primera vez que tengo una circunstancia de estas”, comentó Giordano al comentar que ya tiene entre cinco y seis años de servicio como árbitro en la Liga.