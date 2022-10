“Tomé alcohol y me quise matar”, habría dicho mujer internada con quemaduras

Policiales Una mujer resultó quemada e investigan las circunstancias que rodean el hecho

Una mujer de 35 años permanece internada con riego para la vida, desde el sábado pasado en la UTI del hospital J.J. Urquiza de Concepción del Uruguay, tras sufrir severas quemaduras en extrañas circunstancias. Familiares y amigos marchará, este lunes para exigir justicia por Clarisa Domínguez. Mientras tanto, la pareja de ésta, hasta el momento, no fue imputada, pero sí nombró defensor y habría testimonios de médicos que confirmarían que la víctima manifestó ser responsable de lo que pasó.Tras esta medida, se tomó declaración al médico de apellido Suarez del hospital Urquiza, que fuera el facultativo que asistió a Domínguez al momento de su ingreso al nosocomio; el doctor estaba junto al personal sanitario de guardia y, según lo que manifestó a las autoridades judiciales, al entrevistar a la mujer sobre qué habría ocurrido, ésta habría manifestado ante todos: “Tome alcohol y me quise matar”.Esta declaración del médico y otros profesionales que estaban presentes en ese momento serían evidencias fundamentales para la Defensa que intenta demostrar que Boladere no tuvo que ver con las heridas que sufrió la mujer. Por su parte, el médico consideró que las lesiones presentadas se condicen con los relatos de Domínguez.Por otra parte, se supo que la mujer presenta las vías orales y respiratorias muy comprometidas, por lo que permanece en la UTI con respirador y no se descartaba la posibilidad de que sea sometida a una traqueotomía.Por el momento resta esperar los pasos seguirá el fiscal del caso, si imputa a Boladere en las próximas horas, en un caso que muchos sospechan haya un entorno de violencia de género.