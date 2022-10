Se fue de su casa en Paraná y lo encontraron cuando caminaba por la Ruta 32

En la noche de este domingo y rodeado de un intenso tránsito, una persona caminaba por el medio de Ruta 32, poco antes de llegar a Boca del Tigre y en sentido hacia Seguí. Lo inusual del comportamiento y el alto riesgo de ser embestido, llevó a que muchos ocasionales usuarios de la ruta, den aviso a la policía.Una seguidilla de llamados a la guardia de Comisaría Crespo, motivó que con premura una dotación acuda a las inmediaciones de referencia. Supo FM Estación Plus Crespo que el hombre en cuestión fue hallado en circunstancias en que se hallaba desorientado, sediento, y con evidente aspecto de llevar días de deambular.Se trataba de un hombre de 34 años, domiciliado en Paraná. Tras una entrevista y producto de averiguaciones en su propia jurisdicción de residencia, se pudo conocer que la familia se hallaba preocupada por su ausencia, aunque aún no habían formalizado pedido de localización alguno, confiando en los efectos que la búsqueda podría tener entre conocidos y redes sociales.Según el testimonio del hombre auxiliado, se mantuvo expuesto a peligros durante muchas horas. Habría salido de su domicilio en Paraná y a pie, llegó hasta Nogoyá. En su regreso -en forma equivocada-, a la altura de la rotonda de Crespo, dobló hacia Ruta 32, avanzando por la misma.Efectivos de Comisaría Crespo lo contuvieron y pusieron a resguardo, requiriendo la presencia del servicio de emergencias de la ciudad, atento las condiciones físicas y emocionales en las que se hallaba. La ambulancia fue escoltada por el patrullero en el trayecto hasta el nosocomio crespense, y fue así que el muchacho recibió asistencia sanitaria, ingresando a la guardia del Hospital San Francisco de Asis.Paralelamente, y con espíritu de colaboración, la policía local generó un contacto con la familia del ciudadano hallado deambulando, propiciando que horas más tarde, un familiar directo se acerque a la ciudad en su vehículo particular, para reencontrarse y hacerse cargo de su traslado. Para entonces, se había confirmado que se hallaba en buen estado de salud, tras la asistencia de hidratación debida, entre otros aspectos.