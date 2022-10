Se incendió una vivienda en Paraná e investigan si fue intencional

Un incendio en una precaria vivienda de Paraná, se registró en la tarde de este domingo. El hecho sucedió en calle Los Jacarandaes al 1400, en el barrio Anacleto Medina, y provocó grandes pérdidas materiales, entre ellas una heladera, un ropero, una cama y un anafe a dos hornallas.Según informaron desde la Comisaria Novena a, en la casa vive un hombre, que al momento del incendio no se encontraba en el lugar. El fuego, fue advertido por un familiar del morador, quien rápidamente dio aviso a los bomberos.En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y los peritos realizan las tareas necesarias para determinar el origen del fuego.La policía confirmó aque “varios vecinos vieron a una persona salir del lugar minutos antes de que comenzaran las llamas. Las versiones indican que sería la ex pareja del hombre. El hecho está en investigación y no sabemos si fue intencional o no”.