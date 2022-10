Investigan si grave siniestro ocurrió en medio de “una picada” de motos

Policiales Un joven sufrió una contusión cerebral grave tras un choque

El siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Sáenz Peña y Clavarino, de Gualeguaychú, está siendo investigado por personal policial qué por estas horas, además de recolectar testimonios, busca imágenes de cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ocurrió el siniestro y cuántos motociclistas estarían circulando por calle Clavarino y en qué sentido.Dadas las características del siniestro y el aporte de algunos vecinos, todo indica que al menos un motociclista se habría retirado del lugar en una moto, luego de ver al herido tendido en el piso, detalla Máxima On Line. Esta misma persona sería la que tiempo después se presentó en el hospital para recibir atención por algunas heridas y golpes.Mientras tanto el conductor de la camioneta que circulaba por calle Sáenz Peña en sentido sur-norte, permaneció en el lugar, sin heridas, pero con daños importantes en su vehículo.El motociclista que se retiró del lugar no llevaba casco y tampoco lo habría tenido el joven herido.Máxima On Line.