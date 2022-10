Hallan a una pareja muerta e investigan un femicidio seguido de suicidio

Una pareja fue hallada sin vida en una vivienda del barrio San Roque de la ciudad de Corrientes, en la noche de este jueves 20. La Policía no descarta un posible caso de femicidio seguido de suicidio.



Fuentes policiales informaron que los cuerpos de una mujer y de un hombre fueron hallados sin vida en el interior de la vivienda de calle Mocoretá y Cochabamba, poco antes de las 22, por un familiar de uno de los fallecidos que se acercó al lugar y se encontró con la impresionante escena y dio aviso a la policía.



La mujer identificada como Mariela Arias de 36 años, se encontraba ya sin vida en uno de las habitaciones de la casa, sería la pareja de Facundo Recalde, de 34 años, hallado en otro sector del inmueble con signos de haberse quitado la vida por ahorcamiento.



No se descarta que el hombre la haya matado por asfixia mecánica o con algún elemento, ya que no se encontraron armas en el lugar, además que las aberturas de la vivienda no fueron violentadas, de acuerdo a la Policía. No obstante ello, los cuerpos serán sometidos a la autopsia médico-forense en las próximas horas, lo que determinaría la causa de las muertes.



En el lugar trabajaron policías de la Comisaria 15° y el Fiscal de turno.