Maniataron a dos personas en asalto: es el décimo robo que sufren en dos años

Una cancha de fútbol 5 de barrio Parque Field, en la zona norte de Rosario, sufrió este jueves un violento asalto. Según Gastón Mellano, propietario del complejo deportivo Ultra Norte, se trató del décimo robo que sufrió los últimos dos años. La secuencia del ilícito quedó registrada en la cámara de videovigilancia que está en el local.“Hemos sufrido muchos robos, pero el de ayer fue la primera vez que se dio de esa forma tan violenta”, sostuvo Mellano en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8. Todo sucedió alrededor de las 16 del jueves en el predio de “Ultra Norte”, ubicado en avenida De los Granaderos al 2500.En ese momento sólo se encontraba un empleado que, entre sus primeras tareas de la tarde, estaba la de acondicionar las instalaciones para minutos después comenzar a recibir a clientes. Justamente fue la llegada de unos de los habitués del lugar lo que aprovechó un delincuente que apareció a bordo de una motocicleta.“Cuando nuestro empleado estaba arreglando todo, llegó un cliente que tenía turno para jugar a la noche pero que pasó temprano para dejar la comida para la cena. Cuando esta persona estaba ingresando, llegó el ladrón en moto. Con el vehículo golpeó la puerta para evitar que se cierre y se metió”, recordó Mellano.Una vez adentro, el delincuente empuñó un arma de fuego y llevó a los empujones al empleado y al cliente hacia un salón. “El ladrón estaba bastante nervioso y pedía en forma desesperada por el dinero. Decía que tenía el dato de que había una caja con plata, pero nada que ver. Acá nunca hubo dinero en efectivo, además era muy temprano, sólo herramientas y artículos para la cancha”, precisó el propietario de Ultra Norte.La historia llegó a su final con las víctimas maniatadas y encerradas en el mismo salón. El dato alentador es que ambos terminaron ilesos y no fueron agredidos físicamente. “Es más, el ladrón le ordenó al cliente que atara a nuestro empleado y después el cliente fue atado por el propio delincuente”, describió Mellano.Finalmente, el ladrón se llevó la mochila del cliente, el teléfono celular del establecimiento y el del empleado de la chancha. “Fue un momento desagradable al que ya estamos acostumbrados porque desde que abrimos hace casi dos años sufrimos diez robos, pero no de esta manera, con alguien entrando armado. Con los robos anteriores, sufrimos más daños materiales que otra cosa, porque nunca hay dinero acá. Es más lo que se gasta en reparación de lo que te roban. Este es un barrio muy desolado. Tenemos cámaras y todas las medidas de seguridad, pero no alcanzan”, agregó. (La Capital)