Camión quedó incrustado en el divisorio de carriles del Acceso Norte: imágenes

El conductor de un camión que circulaba con acoplado por el Acceso Norte, en dirección a calle Gobernador Maya, perdió el control del rodado en la zona de la estación de servicio Shell. El chasis del vehículo atravesó el divisorio que existe entre carriles. Desde la Policía confirmaron que no hubo heridos.El jefe de Comisaría Séptima, Daniel Roldán, precisó aque ocurrió a media mañana de este viernes “en un momento en que hay mucho tránsito en la zona. Gracias a Dios no hubo lesionados”, manifestó. Y remarcó que “por suerte no pasó en forma completa al otro carril, porque en ese caso podríamos lamentar víctimas fatales”.Indicó que el camionero es oriundo de la localidad de Hernández, en el departamento Nogoyá. El mismo “dijo que se le cortó el vigía (que es un sistema que mantiene de forma constante y automática la presión predeterminada de los neumáticos), perdió el control y colisionó. Iba con todas las medidas de seguridad, así que está bien”.El uniformado admitió que es un sector “de frecuentes accidentes de tránsito”. La Policía procedió a cortar el tránsito en un carril “para que el tránsito fluya de manera normal”, hasta que pudieran retirar el rodado del lugar.