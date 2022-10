Horror en Misiones: festejó el cumpleaños con su esposa y luego la asesinó

Foto: Femicidio seguido de suicidio en Posadas. Crédito: El Territorio

Un hombre de 69 años mató a tiros a su pareja de 79 y luego se suicidó en una vivienda de la ciudad misionera de Posadas, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió poco antes de las 2 de esta madrugada en el domicilio situado en la calle 93, esquina 72, de la Chacra 94, en el barrio Yohasá de la capital de Misiones.



De acuerdo a las primeras averiguaciones, se registró una fuerte discusión de la pareja en el marco de la cual el hombre cometió el femicidio y luego se mató.



Una hija de la víctima, que se identificó como Teresa, declaró ante las autoridades que presenció el momento en el que su padrastro, Ricardo Cardozo (69), le disparó a su madre, Dora Samaniego (79), en el torso, tras lo cual escuchó detonaciones en otro sector de la vivienda.



A raíz de un llamado, efectivos de la comisaría sexta de Posadas llegaron al lugar y encontraron muertos a los dos integrantes de la pareja.



El médico policial que revisó los cuerpos determinó que el hombre presentaba una herida de bala en el lado derecho de la cabeza con orificio de salida en la región temporal izquierda, mientras que la mujer tenía dos impactos en la zona izquierda del torso.



Integrantes de la Policía Científica realizaron las pericias de rigor y secuestraron un revolver calibre 32 hallado en la escena de los hechos.





Como muchos otros familiares, Teresa Báez (61) llegó a Misiones el lunes con la intención de celebrar el cumpleaños de su mamá Dora (79). Su idea era prepararle ella misma una torta y compartir un grato momento junto a la mujer y luego retornar a su rutina en compañía de su esposo e hijo a Buenos Aires.



Era la primera vez que volvía a ver a su progenitora luego de la pandemia por el Covid-19.



“La verdad que no sé en qué momento pasó todo, me quedé muy mal por eso. Ayer (miércoles) fue el cumpleaños de mi mamá”, narró la testigo, quien confió que no fueron los disparos lo que la despertaron sino el estremecedor grito que dio su mamá.





“Era 1.20 más o menos cuando pasó eso. Ella me despertó con el grito, nada más”, relató la testigo, quien interrumpió su reconstrucción sobre la hora aproximada en que ocurrió el desenlace para posar su mirada a un punto fijo. Como si su mente estuviera reviviendo nuevamente ese traumático momento.



Añadió que su madre y su padrastro vivían solos en la propiedad y que además de la jubilación que ambos cobraban el sustento de la pareja también se basaba en una pequeña despensa que tenían en la parte de adelante del inmueble.



“Él no trabajaba porque supuestamente era discapacitado y andaba rengo, que le dolían los huesos, todo. Mi mamá siempre le cuidó, ella era más grande pero le cuidó a él que era más joven”, comentó Teresa.



La mujer relató que anteriormente su madre le había contado de algunas discusiones con Cardozo, aunque en ninguna de estas había sufrido violencia física.



Más allá de estos aportes, voceros consultados indicaron que Teresa dijo a la Policía que ella misma vio a su padrastro desde una ventana apuntar con el arma a su mamá. Aunque aclaró que el hombre no dijo nada al disparar.



También señaló que no pudo hacer nada ya que el matrimonio estaba encerrado en su casa y que recién cuando la Policía acudió al lugar confirmó las muertes, publica El Territorio.