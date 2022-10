El juicio contra exfuncionario acusado de abusos pasaría para el 2023

El juicio contra Maximiliano Benedetto estaba programado para los días 20 y 21 de octubre, en los Tribunales de Concordia. Sin embargo, esas jornadas fueron declaradas inhábil judicial en Entre Ríos por el Congreso Provincial de Derecho que se realiza en la capital entrerriana.



De esta manera, el juicio contra el ex director del Parque San Carlos deberá esperar porque no tiene una nueva fecha para su realización.



La abogada querellante Brenda Vittori, lamentó la postergación del inicio del juicio y estimó que, teniendo en cuenta los plazos institucionales por venir, el debate quedaría postergado para recién los primeros meses de 2023.



"Se nos explicó que el vocal que había salido sorteado se excusó por haber participado de una Casación y esto le impide ser uno de los jueces que iba a integrar el tribunal", dijo la letrada y mencionó que "este tribunal estará conformado por tres integrantes, con un sorteo que tiene que quedar firme; es decir tiene que pasar el plazo procesal para que ninguna de las partes excuse a algunos de los jueces".



Una vez que la conformación quede firme "la oficina de Gestión de Audiencias va a fijar una nueva fecha para que arranque el debate", mencionó. Subrayando que "según estimamos, todo quedará para marzo o abril del año que viene; dado que ya estamos muy sobre fin de año y se viene todo enero con la feria judicial".



Por último, Vittori lamentó la dilación. "Nosotros ya le habíamos informado a las víctimas y eso había generado una especie de ansiedad o expectativa", puntualizó a Diario Río Uruguay.



"Luego tener que llamar y decirles que no será así, no es una tarea sencilla", remató.